У Греції осквернили меморіал жертвам Голокосту

Фото: Меморіал жертвам Голокосту в Греції (thetimes.co.uk)

Невідомі облили фарбою меморіал у минулі вихідні

В Греції вандали осквернили новий меморіал у пам'ять про жертви Голокосту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times.

Меморіал, що знаходиться в Трекали, побудували в пам'ять про 50 місцевих євреїв, загиблих в Освенцімі. Вандали облили його фарбою в минулі вихідні. Подібний інцидент вже відбувався наприкінці лютого.

Дані, які опублікувала єврейська громада Греції, показали майже чотириразове збільшення подібних інцидентів з 2016 року, коли повідомили про чотири напади.

У січні поточного року невідомі вчинили акти вандалізму на єврейському кладовищі і головному меморіалі Голокосту в Салоніках. Вандали залишили на меморіалі назва ультраправої партії "Золотий світанок".

Приблизно 60 тисяч євреїв були депортовані з Греції в нацистські концтабори під час Другої світової війни. Афінам потрібно було 70 років, щоб знайти місце для меморіалу Голокосту, який побудували в 2011 році.

Раніше РБК-Україна повідомляла, що президент Ізраїлю Реувен Рівлін подякував Папу Римського Франциска за рішення розсекретити архіви Ватикану про період Голокосту.

Крім того, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що антисемітизм в світі досяг гіршого рівня з часів Другої світової війни.