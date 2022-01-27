RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

За цю унікальну монету можна отримати майже 7 тисяч: як вона виглядає

Автор: Тетяна Самарук

В Україні виставили на продаж рідкісну монету номіналом у 2 копійки. Зокрема, її можна придбати за 236 доларів.

Лот опублікували на аукціоні Violity.

У чому унікальність монети

Так, монету було випущено Національним банком України у 2003 році, її тираж складав 5000 штук.

За словами автора, 2500 таких монет вивезли до Німеччини й "вони там успішно загубилися, а решта 2500 були пущені в обіг".

Зазначається, що монета у відмінному стані, виготовлена із нержавіючої сталі, важить 180 г, її діаметр 17,3 мм, а товщина – 1,20 мм.

Власник монети каже, що її реставрація не провадилася. Чоловік оцінив виріб у 6750 тисяч гривень.

Лот виставили на аукціон 25 січня, торги продовжаться до 8 лютого. Наразі за лотом слідкує 5 людей.

В Україні продають унікальну монету в 2 копійки (violity.com)

Раніше ми повідомляли, що в Україні монету в 5 копійок продають за 7 тисяч.

Також ми писали, що за ці рідкісні 50 копійок можна отримати чималу суму.

Читайте РБК-Україна в Google News
монета