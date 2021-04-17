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Цю популярну серед українців рибу визнали суперпродуктом

Автор: Світлана Мащенко

Нещодавно лікарі визнали популярну серед українців рибу суперпродуктом. Мова йде про оселедець, але є нюанс - рибку краще запікати або варити, а не солити чи купувати готові пресерви. Кому потрібно налягати на оселедець, в чому його користь, як вибрати відмінну рибу - читайте нижче в нашому матеріалі.

Про це пише lenta.ua.

На жаль, у нашій країні свіжовиловлену рибу купити не вийде. В якості альтернативи можна придбати свіжоморожений оселедець.

У чому полягає користь оселедця

На думку експертів, регулярне вживання риби чинить позитивний вплив на роботу серцево-судинної системи і щитовидної залози. У цій рибі містяться необхідні організму людини вітаміни, мінерали, а також амінокислоти та корисні жири.

Так, у порції оселедця міститься 1,5-2 добова норма Омега-3 жирних кислот, які:

  • роблять шкіру пружною і еластичною,
  • знижують ризик ранніх зморшок,
  • допомагають правильній роботі мозку і сітківки очей,
  • зменшують ризик депресій.

Ще в оселедці міститься велика кількість йоду, селену і вітаміну Е. Ця риба містить потужні антиоксиданти.

Який оселедець і кому краще не їсти

Лікарі рекомендують відмовитися від слабосоленого оселедця, а тим більше від оселедця в пресервах. Адже при консервації застосовують дуже шкідливий консервант уротропін, він закодований як Е239.

Крім того солоний оселедець шкідливий для гіпертоніків, оскільки сіль сприяє підвищенню тиску. Не рекомендується його вживання і при захворюваннях нирок і хвороб сечового міхура.

Як вибрати якісну рибу

  • Зябри свіжої риби мають темно-червоний відтінок і пружню консистенцію.
  • Запах не повинен бути гнильним.
  • Очі в свіжовиловленого оселедця - червоні і чисті.
  • Тушка риби повинна бути пружною, без нальоту і тріщин.

Раніше фахівці розповіли про найбільш корисну рибу для чоловічого здоров'я і сили.

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