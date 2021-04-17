Эту популярную среди украинцев рыбу признали суперпродуктом

К сожалению, в нашей стране свежевыловленную рыбу купить не получится. В качестве альтернативы можно приобрести свежемороженную сельдь.

В чем заключается польза селедки

По мнению экспертов, регулярное употребление рыбы оказывает положительное влияние на работу сердечно-сосудистой системы и щитовидной железы. В данной рыбе содержатся необходимые организму человека витамины, минералы, а также аминокислоты и полезные жиры.

Так, в порции селедки содержится 1,5-2 суточная норма Омега-3 жирных кислот, которые:

делают кожу упругой и эластичной,

снижают риск ранних морщин,

помогают правильной работе мозга и сетчатки глаз,

уменьшают риск депрессий.

Еще в сельди содержится большое количество йода, селена и витамина Е. Эта рыба содержит мощные антиоксиданты.

Какую селедку и кому лучше не есть

Врачи рекомендуют отказаться от слабосоленой селедки, а тем более от селедки в пресервах. Ведь при консервации применяют очень вредный консервант уротропин, он закодирован как Е239.

Кроме того соленая сельдь вредна для гипертоников, поскольку соль способствует повышению давления. Не рекомендуется ее употребление и при заболеваниях почек и болезней мочевого пузыря.

Как выбрать качественную рыбу