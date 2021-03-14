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Названа найкорисніша риба для чоловічого здоров'я і сили

Новость на русском → Неділя 14 березня 2021 08:18
Названа найкорисніша риба для чоловічого здоров'я і сили Названа найкорисніша риба для чоловіків (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Лікар-дієтолог і імунолог назвала найкориснішу рибу для чоловічого здоров'я і сили. Який вид риби містить максимум важливих для чоловіків речовин - читайте в нашому матеріалі.

Про це пише eatthis.

Дієтологи не дарма рекомендують чоловікам налягати на рибу, адже цей продукт допомагає серцю, зміцнює кістки і навіть впливає на рівень чоловічого гормону.

Лосось

Цей вид риби надзвичайно багатий жирами омега-3, які можуть допомогти в профілактиці серцево-судинних захворювань і мають протизапальні властивості. При вживанні продукту також підвищується рівень нейромедіатора дофаміну - гормону радості, задоволення і мотивації.

Тунець

Ця морська риба містить вітамін D, який допомагає зміцнити кістки. Лікарі стверджують, що Вітамін D може допомогти підвищити рівень "чоловічого гормону" тестостерону.

Устриці

Хоча устриці і не належать до виду риб, але також є дарами моря. А для чоловіків - це справжній подарунок. Адже устриці - один з найкращих природних джерел цинку. Дефіцит цинку вважається одним з факторів, що сприяють імпотенції. Цинк відіграє роль не тільки в підтримці імунної функції, але і в підвищенні рівня тестостерону, а також у виробництві сперми і відновленні клітин.

Раніше дієтологи також назвали найкорисніше для здоров'я чоловіків м'ясо, а також м'ясо, яким зловживати не потрібно.

Також лікарі розповіли про ранкові звички, які заважають скинути вагу.

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