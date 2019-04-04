ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Що відомо про батьків Зеленського: рідкісні сімейні фото

STYLERЖиття    04.04.2019 - 08:06
Що відомо про батьків Зеленського: рідкісні сімейні фото
Фото: Родина Володимира Зеленського (колаж РБК-Україна)

Батьки Володимира Зеленського живуть у Кривому Розі, хоча син не раз пропонував їм переїхати до Києва

Володимир Зеленський, який згідно з результатами виборів президента України переміг у першому турі, все більше викликає інтерес в українців. Зокрема, багатьом цікаво, ким є батьки Володимира.

Про те, чим займаються і де живуть батько і мама Володимира Зеленського – в матеріалі.

Батьки Володимира Зеленського вже протягом багатьох років живуть у Кривому Розі.  Батьку Володимира, Олександру Семеновичу Зеленському, 71 рік. Мама Володимира – Римма Володимирівна, їй 67 років.

Що відомо про батьків Зеленського: рідкісні сімейні фотоФото: Володимир Зеленський з батьками в дитинстві (соцмережі)

Батько Володимира – відомий у Кривому Розі і далеко за його межами професор, доктор технічних наук.

З 1995 року – завідувач кафедри інформатики та інформаційних технологій Криворізького економічного інституту. Він є автором багатьох наукових статей і публікацій.

Що відомо про батьків Зеленського: рідкісні сімейні фото

Фото: Олександр Семенович Зеленський, батько Володимира (соцмережі)

"Він виховав багатьох вчених. Він навчив ціле покоління хлопців, вони стали кандидатами і докторами наук", - розповідав Володимир про свого батька.

Він додав, що багато учнів його батька зараз успішно працюють за кордоном.

Що відомо про батьків Зеленського: рідкісні сімейні фотоФото: Мама Володимира Зеленського Римма Володимирівна (соцмережі)

Сім'я Зеленських зараз живе в центрі Кривого Рогу. Їх будинок – звичайний панельний "мурашник". У сім'ї – чотирикімнатна квартира.

Як кажуть журналісти, в квартирі взагалі немає ніякого дорогого ремонту, зате є багато афіш "Кварталу".

Що відомо про батьків Зеленського: рідкісні сімейні фотоФото: Олександр Семенович Зеленський, батько Володимира - відомий професор (ТСН)

Раніше у сім'ї було дві маленькі квартири – одна в центрі, друга – у віддаленому районі міста.

У тому ж районі, на ЮГОКу, ходив в садок і в школу Володимир.

Що відомо про батьків Зеленського: рідкісні сімейні фотоФото: Мама Володимира Зеленсокго прийшла на концерт "95 Кварталу" (ТСН)

Мама Зеленського зізнається журналістам, що вже з самого дитинства Володимир був активним, залучав до себе багато уваги і вів себе як лідер.

Потім сім'я якийсь час жила в Монголії, куди поїхала по роботі. Повернувшись в Кривий ріг, Зеленские розміняли квартири.

Відео: Володимир Зеленський розповів про стосунки з батьками (Youtube/Сніданок з 1+1)

Володимир не раз кликав батьків переїхати в Київ. Але вони все ніяк на це не погоджуються. Передусім тому, що Олександр працює в університеті й не хоче залишати кафедру.

При цьому відомо, що батьки Олени, дружини Зеленського, переїхали в Київ.

Що відомо про батьків Зеленського: рідкісні сімейні фотоФото: Володимир Зеленський з батьками (соцмережі)

"Давно вже не тільки пропонує - просить переїхати. Каже: мамо, ви б тут ближче були, як вільна хвилинка - бачилися б! Але мій чоловік інститут не залишить - він завкафедрою, його всі поважають. Думаю, коли Олександр Семенович закінчить з роботою, все ж переїдемо - хотілося б допомогти дітям виховувати онуків. А поки Вова нам кожен день по телефону дзвонить!" - зізнавалася Римма Володимирівна в інтерв'ю журналістам.

Що відомо про батьків Зеленського: рідкісні сімейні фотоФото: Донька Володимира Зеленського Саша з бабусею і дідусем (соцмережі)

Що відомо про батьків Зеленського: рідкісні сімейні фотоФото: Володимир Зеленський у дитинстві (соцмережі)

Нагадаємо, раніше ми зібрали підбірку яскравих сімейних фото Володимира Зеленського з дітьми.

Крім того, повідомлялося, що на даний момент відомо про дружину Володимира Зеленського.

Подали голос: чого чекати від другого туру президентських виборів Зеленський як кандидат у президенти "зшив" країну, - політолог
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
Новини України Володимир Зеленський
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся