Цей спосіб допоможе огіркам в банках не вибухати: простіше простого

Консервація на зиму (фото: pixabay.com)

Названо причини, при яких банки з консервацією вибухають

Багато господинь спантеличені питанням, як зробити так, щоб банки з консервацією не вибухали. Не потрібно турбуватися, адже можна закатати овочі повторно. Є ряд причин, за яких банки з соліннями можуть "стріляти".

Перш за все, переконайтесь в тому, що овочі, а також спеції добре промити. Обполощіть їх проточною водою. Про це пише Ukr.Media.

Якщо повітря потрапило під кришку при закочуванні - це також може спровокувати "бах". Слідкуйте, щоб цього не сталося. Ще одна часта причина вибуху консервації - це порушення рецептури.

Ще одна часта причина вибух консервації - це порушення рецептури. Для того, щоб уникнути цього, важливо не класти всі необхідні інгредієнти "на око", а строго дотримуватися того рецепта, за яким ви готуєте. Ніяких змін - особливо на ходу - придумувати не варто. Річ у тому, що при дуже слабкої концентрації розсолу в банках може початися процес бродіння. З цієї причини і стріляють банки.

Також банки можуть вибухнути, якщо туди потрапили салатні огірки. Не допускайте цього. І найважливіша і цінну порада - для того, щоб банки повторно не вибухнули, покладіть в них кілька помідорів.

Також при повторному закочуванні порцію солі і цукру з оцтом слід зменшити вдвічі. Найчастіше після повторної консервації огірки нагадують не мариновані, а солоні.

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