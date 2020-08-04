Этот способ поможет огурцам в банках не взрываться: проще простого

Консервация на зиму (фото: pixabay.com)

Названы причины, при которых банки с консервацией взрываются

Многие хозяйки озадачены вопросом, как сделать так, чтобы банки с консервацией не взрывались. Не нужно расстраиваться, ведь можно закатать овощи повторно. Есть ряд причин, при которых банки с солениями могут "стрелять".

Прежде всего убедитесь в том, что овощи, а также специи хорошо промыты. Ополосните их проточной водой. Об этом пишет Ukr.Media.

Если воздух попал под крышку при закатывании - это также может спровоцировать "бах". Следите, чтобы этого не произошло.

Еще одна частая причина взрыва консервации - это нарушение рецептуры. Для того чтобы избежать этого, важно не класть все необходимые ингредиенты "на глаз", а строго следовать тому рецепту, по которому вы готовите. Никаких изменений - особенно на ходу - придумывать не стоит. Дело в том, что при очень слабой концентрации рассола в банках может начаться процесс брожения. По этой причине и стреляют банки.

Также банки могут взорваться, если туда попали салатные огурцы. Не допускайте этого.

И самый важный и ценный совет - для того, чтобы банки повторно не взорвались, положите в них несколько помидоров.

Также при повторном закатывании порцию соли и сахара с уксусом следует уменьшить вдвое. Чаще всего после повторной консервации огурцы напоминают не маринованные, а соленые.

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