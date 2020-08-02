ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

А чи варто? Експерти розповіли, як довго можна зберігати заморожені продукти

Неділя 02 серпня 2020 09:10
А чи варто? Експерти розповіли, як довго можна зберігати заморожені продукти
Заморожені продукти (Фото: pixabay)

Виявляється, продукти залишаються корисними навіть після заморожування

Існує думка, що продукти можуть бути корисними лише в тому випадку, якщо вони свіжі. Проте експерти вважають по-іншому. Виявляється, що фрукти і овочі, які відразу підуть в заморозку, збирають на піку дозрівання, тому їх поживна цінність спочатку вище.

Заморозка на виробництві зберігає поживні речовини продуктів - вони руйнуються лише через рік зберігання. Іноді вони можуть псуватися на етапі бланшування - обробці продукту окропом або паром.

Також не варто забувати, що свіжа продукція втрачає поживну цінність так само, як і заморожена, а то й швидше. Фрукти та овочі починають втрачати вологу відразу після збору, а незабаром починають псуватися. Той же зелений горошок за пару діб втрачає до 51% вітаміну С, а в овочах, які зберігаються в холоді або при кімнатній температурі, знижується рівень антиоксидантів.

Якщо заморожувати фрукти і овочі у будинку проблематично, то з м'ясним та рибним заморожуванням справа йде інакше. На доказ наводять той факт, що 90% європейського громадського харчування, яке для багатьох є еталоном, будується на заморожуванні. Головне - дотримуватися технології.

Вибираючи заморожене м'ясо, пам'ятайте, що зберегти його смакові якості можна лише за допомогою тривалого розморожування. Тому, якщо не збираєтеся готувати його в день покупки, - беріть заморозку. Також не забувайте, що промислове заморожування гарантує збереження корисних властивостей продуктів, на відміну від домашньої морозилки.

Нагадаємо, що вчені розповіли, які продукти провокують акне.

Раніше ми публікували список продуктів, які допоможуть заспокоїтися і зміцнять нерви.

Ми писали, які популярні продукти можуть призвести до загибелі.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України фрукты
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся