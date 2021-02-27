Цей напій допоможе спалювати калорії увесь день: особливо корисний вранці

За словами експертів, чорний чай є унікальним напоєм для здоров'я і довголіття людини. Якщо вранці випити чашку такого чаю, то він допоможе спалювати калорії протягом всього дня без додаткових зусиль.

У недавньому дослідженні вчені виявили, що чорний чай ідеально підходить для підтримки тонусу, бадьорості та схуднення. Він активізує обмін речовин і змушує працювати його навіть через кілька годин після вживання. Флавоноїди, які містяться в чорному чаї, дійсно допомагають скинути зайву вагу.

Для експерименту були запрошені добровольці, які щодня пили чорний чай вранці протягом трьох місяців. Ті учасники, які пили чай і дотримувалися нормального раціону харчування – схудли на кілька кілограм. А ось ті, хто пив чай і при цьому вживав шкідливу і жирну їжу у великій кількості – таким результатом похвалитися не змогли.

Проте, обидві групи учасників експерименту відзначили, що крім чорного чаю і раціону харчування, вони не використовували додаткових стимуляцій для зниження ваги: виснажливих тренувань в залі, спеціальних дієт дуже суворих обмежень в раціоні харчування.

Ідеальна кількість чаю, яку можна випити за одну добу складає до 4-5 чашок в день. Але варто пам'ятати, що в такому чаї міститься кофеїн.