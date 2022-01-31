Цей лайфхак допоможе вам відіпрати кухонні рушники і позбутися від усіх плям

Для того, щоб дати кухонним рушникам друге життя, вам знадобиться таз, гаряча вода, рідкий або звичайний порошок, відбілювач без хлору і кальцинована сода.

Візьміть таз і налийте в нього гарячу воду. А потім змішайте в цій воді необхідний засіб для видалення плям:

Рідкий засіб або звичайний порошок для прання - 1 ст. ложка

Відбілювач без хлору - 1 ст. ложка

Кальцинована сода - 2 ст. ложки

Дайте всім інгредієнтам розчинитися у воді, а після цього занурте у воду свої брудні кухонні рушники.

Залиште їх там мінімум на дві години, а найкраще - на цілу ніч.

Після цього кожен рушник ретельно відіжміть, розправте і помістіть в пральну машину.

Для прання використовуйте звичайний пральний порошок і додайте 1-2 ст.ложки кальцинованої соди.

Прати рушники потрібно в режимі "Бавовна" на високій температурі, бажано 90 градусів. Після прання висушіть і пропрасуйте праскою.