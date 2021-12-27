Цей інгредієнт зробить ваш холодець прозорим і нежирним: секретний лайфхак

Найбільша печаль для будь-якого кулінара при приготуванні холодцю – це каламутна структура і дуже жирне блюдо. Таке трапляється при приготуванні холодцю практично з будь-яких інгредієнтів.

Щоб холодець був не дуже жирним, потрібно всі інгредієнти перед приготуванням ретельно вимити. Піну в процесі варення м'ясних продуктів потрібно обов'язково знімати й цю процедуру доведеться виконати кілька разів.

М'ясо потрібно довести до кипіння, проварити пару хвилин і злити воду. Після цього залити знову чистою водою і знову поставити варитися. Тільки під час повторного варення можна додавати спеції.

Для того, щоб холодець добре застиг, в нього обов'язково потрібно додавати свинячі копитця.

Моркву перед додаванням в холодець потрібно порізати та трохи обсмажити на сковороді без масла – тоді холодець буде більш прозорий.

Для прозорості бульйону на холодець є один секретний інгредієнт. Збийте пару сирих яєць і вилийте їх прямо в бульйон. Вони зберуть на себе всю"муть". Після варіння просто дістаньте яйця шумівкою.

Перед тим як розливати холодець по формах, обов'язково процідіть бульйон через марлю. Через кілька хвилин жир підніметься на поверхню і його можна буде зібрати.

Якщо часу на довге приготування холодцю немає, то можна використовувати желатин. Його також використовують для більш ніжного холодцю з курки або індичого м'яса

М'ясо зваріть до готовності, додайте овочі та спеції. Відокремте м'ясо від кісток, овочі поріжте, розкладіть по формах.

Розведіть желатин в бульйоні згідно з інструкцією і залийте підготовлені форми. Поставте на ніч в холодильник.