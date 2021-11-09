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Ці щоденні фактори призведуть до гіпертонії: список вас точно здивує

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Вівторок 09 листопада 2021 21:03
Ці щоденні фактори призведуть до гіпертонії: список вас точно здивує Фото: Які фактори в рази підвищують ризик розвитку гіпертонії (freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Високий артеріальний тиск (гіпертонія) діагностується у багатьох українців. Раніше проблеми з тиском починалися вже в похилому віці, але зараз захворювання помітно "помолодшало" і гіпертонія може проявитися навіть у 25 років.

Як зазначають у Національній службі здоров'я Великобританії (NHS), ризик розвитку гіпертонії дійсно збільшується з віком. І найчастіше це відбувається через певні щоденні звички.

Медична історія сім'ї. Гіпертонія може бути спадковим захворюванням і схильність до проблем з тиском може передаватися від батьків до дітей. Цей фактор завжди потрібно враховувати - проходити вчасно обстеження, дотримуватися необхідного способу життя, тримати тиск під контролем.

Надлишкова вага. Чим більше вага у людини, тим більше крові потрібно для постачання її тканин киснем і поживними речовинами. При збільшенні кровотоку стінки артерій починають відчувати більше тиску і це веде до гіпертонії.

Брак фізичної активності. При малій рухливості пульс людини більш високий і це створює для серця додаткове навантаження – воно докладає більше зусиль для перекачування крові по тілу, а це веде до навантаження на артерії.

Куріння. Речовини в димі здатні пошкоджувати слизову стінок артерії. Це призводить до їх звуження і підвищення ризику розвитку багатьох захворювань, в тому числі й гіпертонії.

Алкоголь. Зловживання спиртними напоями призводить до пошкодження судин і серця. А це веде до розвитку проблем з тиском. Медики рекомендують не вживати понад 14 одиниць алкоголю в тиждень і обов'язково робити періоди відпочинку для організму на кілька днів.

Солі. Зловживання сіллю в повсякденному житті призводить до затримки рідини в організмі. Це стосується не тільки спеції, але і тієї солі, яка міститься в багатьох продуктах.

Дефіцит калію. Калій допомагає тримати в балансі кількість натрію в організмі. При дефіциті калію, натрій починає накопичуватися в крові та призводить до набряклості та гіпертонії.

Постійний стрес. Постійні нервування і стреси призводять до гіпертонії швидше всіх інших факторів. Стреси виснажують організм і призводять до гормональних коливань. Якщо при цьому людина багато курить і вживає алкоголь, то ризики виростають в рази.

Хронічні захворювання. Хронічні захворювання нирок, діабет, апное уві сні – ці хвороби значно підвищують ризик отримати гіпертонію ще в молодому віці.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені назвали ефективний засіб для зниження тиску.

А також розповідали про те, які симптоми швидко повідомлять вам про тромбоз.

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