Цей дешевий порошок збільшить врожай смородини: є в кожному домі

Для багатого врожаю смородини досвідчені дачники застосовують звичайну харчову соду, яка при особливій процедурі використання на ділянках здатна ефективно захистити від шкідників і сприяти гарному росту плодючих кущів.
Про це передає "Prosto way".
Цей недорогий порошок допомагає привести показники кислотності ґрунту до нейтрального рівня. Найкраще вносити ще на початку сезону по 5 ложок соди на 1 квадратний метр.
Ґрунт після цього слід розпушити. Рекомендується проводити таку процедуру одночасно з обрізанням.
Соду можна використовувати для особливого підживлення під час формування ягід так: у відрі теплої води розводимо 30 грамів соди, і після розчинення порошку можна приступати до поливу.
На один кущ смородини потрібно тільки 0,5 літра такої рідини.
Захисна суміш, яку можна застосовувати для обприскування на регулярній основі, робиться за таким "рецептом":
Потім - приступаємо до обприскування.
До речі, раніше ми розповідали, як ще можна використовувати харчову соду на городі для захисту врожаю від різних хвороб.
А також писали, навіщо город посипати пшоном, як це радять досвідчені городники.