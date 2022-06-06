Звичайна сода збереже і примножить ваш урожай: як її використовувати на городі
Харчова сода може згодитися дачникам та городникам для того, щоб захистити урожай від різних хвороб. Тим самими ваша городина буде збережена і навіть примножена, адже різні "болячки" їй будуть не страшні.
Як користуватися содою на городі - читайте нижче в нашому матеріалі.
Сода допоможе від борошнистої роси
Розчиніть 1 столову ложку соди в 4 літрах води і додайте 0,5 чайної ложки рідкого мила. Обприскуйте рослини для профілактики раз на тиждень. А якщо вже є хворі рослини, то раз на 5 днів.
Для огірків потрібен міцніший розчин - 1 чайна ложка на 1,3 літри води.
А для капусти, яку теж часто атакує борошниста роса, треба 1 чайну ложку на 1 літр води. В якості профілактики капустяне листя можна обприскувати раз на три тижні. Якщо капусту атакує гусінь, посипте листя сухим порошком соди - комахи відразу втечуть.
Фітофтора і сіра гниль
Фітофтора найчастіше атакує помідори, а з сірою гниллю стикається виноград.
Для винограду необхідно 75 грамів соди (близько три столові ложки) розчинити в 10 літрах води з невеликою кількістю господарського мила. Важливо за допомогою засобу обробити кожен лист рослини.
Так само можна обприскувати фруктові дерева та кущі для боротьби з гусінню. А от для смородини та агрусу можна приготувати трохи інший розчин: 1 столова ложка соди, 1 таблетка аспірину, 1 чайна ложка будь-якого засобу для миття посуду або рідкого мила, 1 столова ложка рослинної олії, 4,5 літра води.
Помідори перший раз можна обприскати через 14 днів після висадки. Наступні рази обприскування проводиться раз на тиждень. Підійде розчин, описаний вище.
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