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Этот дешевый порошок увеличит урожай смородины: есть в каждом доме

Фото: какое средство применяют дачники для большого урожая смородины (pixabay.com)
Автор: Владимир Костырин

Для богатого урожая смородины опытные дачники применяют обычную пищевую соду, которая при особой процедуре использования на участках способна эффективно защитить от вредителей и способствовать хорошему росту плодоносных кустов.

Об этом передает "Prosto way".

Сода для заделки в грунт

Этот недорогой порошок помогает привести показатели кислотности почвы к нейтральному уровню. Лучше всего вносить еще в начале сезона по 5 ложек соды на 1 квадратный метр.

Почву после этого следует разрыхлить. Рекомендуется проводить такую процедуру одновременно с обрезкой.

Для большого урожая

Соду можно использовать для особой подкормки во время формирования ягод так: в ведре теплой воды разводим 30 грамм соды, и после растворения порошка можно приступать к поливу.

На один куст смородины нужно только 0,5 литра такой жидкости.

Средство от вредителей и защита от болезней

Защитная смесь, которую можно применять для опрыскивания на регулярной основе, делается по такому "рецепту":

  • половину бруска хозяйственного мыла натираем и разводим в горячей воде (объем жидкости - 2 литра),
  • потом туда сыпем 100 грамм соды - средство должно быть комнатной температуры,
  • после этого нужно перелить жидкость в ведро и добавить 8 литров воды, тщательно перемешать.

Затем - приступаем к опрыскиванию.

Кстати, ранее мы рассказывали, как еще можно использовать пищевую соду на огороде для защиты урожая от различных болезней.

А также писали, зачем огород посыпать пшеном, как это советуют опытные огородники.

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