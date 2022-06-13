Этот дешевый порошок увеличит урожай смородины: есть в каждом доме

Для богатого урожая смородины опытные дачники применяют обычную пищевую соду, которая при особой процедуре использования на участках способна эффективно защитить от вредителей и способствовать хорошему росту плодоносных кустов.
Об этом передает "Prosto way".
Этот недорогой порошок помогает привести показатели кислотности почвы к нейтральному уровню. Лучше всего вносить еще в начале сезона по 5 ложек соды на 1 квадратный метр.
Почву после этого следует разрыхлить. Рекомендуется проводить такую процедуру одновременно с обрезкой.
Соду можно использовать для особой подкормки во время формирования ягод так: в ведре теплой воды разводим 30 грамм соды, и после растворения порошка можно приступать к поливу.
На один куст смородины нужно только 0,5 литра такой жидкости.
Защитная смесь, которую можно применять для опрыскивания на регулярной основе, делается по такому "рецепту":
Затем - приступаем к опрыскиванию.
Кстати, ранее мы рассказывали, как еще можно использовать пищевую соду на огороде для защиты урожая от различных болезней.
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