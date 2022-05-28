Цей чоловік 7 разів рятувався від смерті, а в 73 роки виграв мільйон. Ось що він зробив з грошима

Фране Селак - найвезучіша людина у світі. Він сім разів рятувався від смерті, потрапляючи у смертельно небезпечні ситуації, а коли йому було 73 роки, виграв в лотерею понад мільйон доларів. А ще він був одружений аж п'ять разів.

Що відомо про цю неординарну людину і його долю - читайте нижче в нашому матеріалі.

Ошукав смерть 7 разів

Фране народився 1929-го року. Він - диригент, хорватський музикант та вчитель музики. Протягом багатьох років керував шкільним хором.

Вперше зі смертю Селак зіткнувся у січні 1962 року. Потяг, в якому він їхав, зійшов з рейок і впав у замерзлу річку каньйону. Очевидці витягли його на берег, а ще 17 пасажирів потонули. Селак просто отримав перелом руки і переохолодження.

Наступного року він був у літаку, який розбився, і загинуло 19 людей. Однак його викинуло з дверей літака, і він приземлився на копицю сіна.

У 1966-му автобус, яким він їхав, занесло з дороги в річку. Тоді втонуло чотири пасажири, а Селак благополучно доплив до берега лише з кількома порізами та синцями.

У 1970 році автомобіль, яким він керував, загорівся, але йому вдалося вибратися з транспортного засобу. Через кілька секунд вибухнув паливний бак.

У 1972 році двигун його автомобіля вийшов з ладу, через що з вентиляційних отворів вибухнув вогонь. Фране знову вижив.

У 1995 році на вулиці Загреба його збив автобус, але він отримав лише незначні травми.

У 1996 році він їхав уздовж гірського повороту і ледве уникнув вантажівки. Він врізався в огорожу, і його автомобіль впав з гори на 90 метрів вниз. Йому вдалося зачепитися на дерево і вижити.

У віці 73 роки він виграв в лотерею 1 110 000 доларів!

Через два дні після 73-річчя Фране Селак виграв в лотерею аж 1 110 000 доларів. Частину грошей він витратив на себе, але більшість роздав своїм родичам, друзям та знайомим.

Доживав він свій вік, ведучи економний спосіб життя. А 2016-го року у віці 87 років помер. Перед цим здобувши славу найвезучішої людині у світі!