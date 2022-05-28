Этот человек 7 раз спасался от смерти, а в 73 года выиграл миллион. Вот что он сделал с деньгами

Фране Селак - самый везучий человек в мире. Он семь раз спасался от смерти, попадая в смертельно опасные ситуации, а когда ему было 73 года, выиграл в лотерею более миллиона долларов. А еще он был женат целых пять раз.

Что известно об этом неординарном человеке и его судьбе - читайте ниже в нашем материале.

Обманул смерть 7 раз

Фране родился в 1929-м году. Он - дирижер, хорватский музыкант и учитель музыки. На протяжении многих лет руководил школьным хором.

Впервые со смертью Селак столкнулся в январе 1962 года. Поезд, в котором он ехал, сошел с рельсов и упал в замерзшую реку каньона. Очевидцы вытащили его на берег, а еще 17 пассажиров утонули. Селак просто получил перелом руки и переохлаждение.

В следующем году он был в самолете, который разбился, и погибли 19 человек. Однако его выбросило из дверей самолета, и он приземлился на копну сена.

В 1966 году автобус, которым он ехал, занесло с дороги в реку. Тогда утонуло четыре пассажира, а Селак благополучно доплыл до берега лишь с несколькими порезами и синяками.

В 1970 году автомобиль, которым он управлял, загорелся, но ему удалось выбраться из транспортного средства. Через несколько секунд взорвался топливный бак.

В 1972 году двигатель его автомобиля вышел из строя, из-за чего из вентиляционных отверстий взорвался огонь. Фране снова выжил.

В 1995 году на улице Загреба его сбил автобус, но он получил лишь незначительные травмы.

В 1996 году он ехал вдоль горного поворота и едва избежал грузовика. Он врезался в ограждение, и его автомобиль упал с горы на 90 метров вниз. Ему удалось зацепиться за дерево и выжить.

В возрасте 73 года он выиграл в лотерею 1 110 000 долларов!

Через два дня после 73-летия Фране Селак выиграл в лотерею аж 1 110 000 долларов. Часть денег он потратил на себя, но большинство раздал своим родственникам, друзьям и знакомым.

Доживал он свой век, ведя экономный образ жизни. А в 2016-м году в возрасте 87 лет скончался. Перед этим снискав славу самого везучего человека в мире!