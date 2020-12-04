Вчені знайшли алкоголь, корисний для здоров'я жінок

Названий корисний для жіночого здоров'я алкоголь (фото: freepik)

Вчені знайшли алкоголь, який може корисно впливати на здоров'я жінок. Секрет цього напою в тому, що він здатний підтримувати гормональне здоров'я.

Йдеться про такий різновид пива, як індійський ель, пише The Press and Journal.

Дослідники кажуть, що індійський ель (Indian Pale Ale) особливо корисний для жінок при менопаузі. Адже він може сильно полегшити її симптоми.

Особливістю напою є те, що в ньому підвищений вміст хмелю. Саме властивості рослини надають йому такий цілющий вплив на жіноче здоров'я. В хмелі містяться з'єднання - фітоестрогени, які призначають лікарі жінкам.

Окремо ці речовини можна купити в аптеці, як лікарські засоби.

Вчені прийшли до такого висновку після ретельних досліджень. Так, під час кожної вечері одна група жінок вживала ель, а інша - ні. Результати були приголомшливими: ті жінки, які пили пиво, мали більш низький рівень тривоги і кращу якість сну.

Але при цьому варто дотримуватися правильної дози, адже переборщивши з будь-яким спиртним напоєм можна отримати зворотний ефект.

Для довідки: Indian Pale Ale: темно-бурштинове нефільтроване пиво, має свіжий і збалансований смак хмелю і чистий, злегка гіркуватий медово-квітковий післясмак. Виготовляється зі світлого (з додаванням карамельного і паленого) солоду, ароматного хмелю, методом верхового бродіння Ale. Вміст алкоголю не менше 5,0% об.

Раніше вчені розповіли про швидкий, простий і ефективний спосіб звільнення організму від алкогольних токсинів.

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