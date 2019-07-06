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Перестаньте заглядати в рот: Комаровський розвіяв міф про розвиток дітей

STYLERЖиття    06.07.2019 - 21:31
Перестаньте заглядати в рот: Комаровський розвіяв міф про розвиток дітей
Доктор Комаровський (Колаж РБК-Україна)

Комаровський пояснив батькам, у яких випадках варто турбуватися

Доктор Комаровський розвіяв міф про розвиток зубів у маленьких дітей. Він пояснив, що потрібно робити стурбованим батькам, коли у малюків не з'являються перші зубки. Про це він написав на своїй сторінці в Instagram.

Доктор Комаровський відповів на запитання батьків про те, що потрібно робити, якщо у дитини довго не ростуть молочні зуби. Він порадив батькам залишити дитину в спокої і припинити заглядати їй в рот.

"Перестати заглядати їй в рот – це найголовніша порада. Дітей, у яких не виростають зуби не буває. Прямого взаємозв'язку між станом здоров'я та відсутністю молочних зубів також немає. Заспокойтеся. Я своє життя, подивившись понад півмільйона дітей, дитини, у якої не виросли зуби, не бачив жодного разу. Інше питання в тому, що, так, коли у вас з'явилися зуби, то він такий, як усі. Розслабтеся", - порадив дитячий лікар стурбованим батькам.

Він пояснив, що не буває так, щоб дитина була здорова, але при цьому у неї не зростали зуби. Однак таке можливо – в разі серйозних порушень в організмі, які будуть проявлятися і іншими симптомами.

"Не буває такого, щоб, наприклад, все в порядку... тобто якщо дитина має важкі порушення обміну кальцію і фосфору, якщо у неї є важкий рахіт, але не буває такого, що все на місці, а зубів немає. Тобто, якщо у неї три рази були переломи рук, ноги колесом, голова квадратом, ще й зуби не ростуть – так, є якась загальна серйозна хвороба. Але, якщо все нормально, посміхається, розвивається, все добре, але зубів немає, потерпіть. Перестаньте заглядати в рот дитині", - додав Комаровський.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Комаровський нагадав батькам про важливе правило.

А також розповідали про те, що Комаровський зруйнував міф про перегляд мультиків.

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