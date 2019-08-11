Про це треба говорити: Супрун розвіяла міфи про материнство

Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун у своєму блозі в Facebook підняла гостру соціальну тему – труднощі материнства і батьківства. Вона розкритикувала сприйняття батьківського досвіду суспільством і розвіяла міфи, пов'язані з цим. Більш того, чиновниця розповіла, як визначити післяпологову депресію і зайнятися її лікуванням.

На думку Супрун, реклама створює образ радісного і світлого досвіду бути батьками, глянець стверджує, що материнство - це розкішні форми і красиві волосся. Насправді, бути батьками – це дуже важка робота.

"13% породіль мають депресію, 9% - тривожний розлад, а 3-5% - обсцесивно-компульсивний розлад. Жінки, які народили зі значним втручанням і ризиком для життя, ймовірно, будуть мати посттравматичний розлад. До 12% батьків переживають вигоряння. Про це треба говорити, називати речі своїми іменами і вчитися керувати такими станами. Час усвідомлювати батьківство раціонально і співчутливо", - навела статистику чиновниця.

Післяпологова депресія

Супрун стверджує, що післяродова депресія - це не просто печаль і втома після народження дитини. Це - тривала депресія, яка може ставати все важче, і ставити під загрозу догляд за дитиною, собою, сімейні відносини, здоров'я і навіть життя.

"Це психічний стан поки називають довколопологовою депресією, оскільки починається вона в основному під час вагітності, а після пологів посилюється. Особливо ризикують жінки, які народжують вперше, матері підліткового віку і жінки з травматичними пологами", - розповідає вона.

Відрізнити депресію від втоми і тривожності непросто. Але ігнорувати затяжні стани важливо, так як довколопологова депресія може призвести до психозу або навіть суїциду і вбивства. Важливо пам'ятати, що жінка не винна в появі депресії, проте несе відповідальність за себе і за те, як з нею боротися.

Супрун розвіяла міфи про материнство (ілюстративне фото: pixabay.com)

Як відрізнити довколопологову депресію:

Постійний смуток і пригнічений настрій. Не радують речі, які колись приносили радість. Після пологів рідко буває так, що час на себе або хороша погода не радують. Але якщо немає радості від довгоочікуваного часу на серіал, книгу, перебування на самоті - це дуже тривожний сигнал. Порушення сну. Важко сказати чому можна переживати порушення сну, якщо дитина переживає неспокійні періоди і їй потрібна увага 24/7. Але важливо пам'ятати, що і матерям слід давати можливість виспатися. Це і відновить сили, і вкаже на можливий розлад, якщо заснути не вдається. Брак сил і енергії. Недолік сну через постійний догляд за дитиною, звичайно, позбавляє сил. І знову ж таки - це ненормально, що жінка мало відпочиває і постійно зайнята. Тому молоді матері, як і всі люди, мають досить відпочивати. Сповільненість або надмірне збудження. Це нетипово для матерів, тому уповільнена мова або суцільна суєта - погані знаки. Почуття провини і нікчемності. Міжнародні дослідження свідчать, що ці ознаки депресії рідко бувають у породіль. У нашій культурі почуття провини у матері розвивається завдяки громадському та інформаційного впливу, тому зустрічається частіше. Молодих матерів потрібно підтримувати. Суїцидальні думки. Вони дуже рідко супроводжують материнство, але часто - депресивний розлад. Тому якщо жінка з немовлям на руках вважає, що "краще було б без неї", це дуже погано, і потрібна термінова допомога. Матері рідко говорять про суїцидальні наміри, але, якщо запитати прямо, як правило, визнаються.

Якщо є як мінімум 2 симптоми з 7 наведених, їх тривалість перевищує два тижні, то мова йде про післяпологову депресію. Діагностувати довколопологову депресію можна за допомогою тестів: http://bit.ly/2YYbESq, http://bit.ly/2TjaTy5, http://bit.ly/2TjaTy5.

Профілактика довколопологової депресії

Уляна Супрун вважає, що під час вагітності важливо стежити не тільки за загальними фізіологічними показниками, але і за психологічним станом. По можливості необхідно проводити скринінг депресивного розладу, знати сімейну історію і анамнез – чи були раніше депресивні епізоди. Якщо депресія, то слід переконатися, що це не біполярний розлад (потрібна інша терапія). Якщо є психоз - візії, галюцинації, зміни мови - це привід для невідкладної допомоги.

Супрун розвіяла міфи про материнство (ілюстративне фото: pixabay.com)

Як захиститися від післяпологової депресії:

Освітні програми для молодих матерів.

Підтримка фахівців . Візити медсестри / брата додому, консультації по телефону, підтримка, завчасна когнітивно-поведінкова терапія (при травматичних пологах).

. Візити медсестри / брата додому, консультації по телефону, підтримка, завчасна когнітивно-поведінкова терапія (при травматичних пологах). Допомога по догляду за дитиною і розподіл побутових обов'язків. Дуже важливо, щоб партнер узяв на себе частину цієї роботи. Це допоможе знизити рівень стресу матері, дасть їй можливість відновити сили. Приклад Швеції показує, що регулярна допомога батька допомогла скоротити потребу в антибіотиках і ліках проти тривожності в перші 3 місяці після пологів.

Важливо також відзначити, що вагітним не рекомендують приймати антидепресанти в якості профілактичного заходу - інгібітори зворотного захоплення серотоніну має дуже незначну користь і можливі побічні ефекти.

Як лікувати післяпологову депресію

Супрун радить не зволікати з лікуванням післяпологової депресії, так як це може позначитися не тільки на загальному стані молодої матері, але і привести до суїциду.

"Першою ланкою є психотерапія - вона ефективна при помірній депресії. Ефективними і доказовими вважається когнітивно-поведінкова терапія, поведінкова активація (ви змушуєте себе робити щось хороше). Але у випадку сильної депресії потрібно також медикаментозне лікування інгібіторами зворотного захоплення серотоніну. Так, препарати можуть потрапляти в грудне молоко, і є перелік антидепресантів, які вважаються безпечними для немовлят. Тим не менш, слід стежити, чи немає у дитини надмірної сонливості або порушення харчування. Протокол радить починати медикаментозну терапію депресії у породіль з півдози і поступово збільшувати кількість препарату при необхідності", - вважає чиновник.

Супрун розвіяла міфи про материнство (ілюстративне фото: pixabay.com)

Післяпологове посттравматичний стресовий розлад

В. о. міністра охорони здоров'я розповіла, що деякі жінки переживають настільки травматичний досвід, який здатний призвести до посттравматичного синдрому. Таке буває у разі обвиття пуповиною, позапланового кесаревого розтину, перебування дитини в реанімації, почуття безпорадності під час пологів, через погане спілкування з медиками і відсутність підтримки з їх боку, досвід сексуального насильства в минулому, фізичні травми під час пологів (екстрене видалення матки, розриви 3-го і 4-го ступеня, пре-еклампсії і еклампсії). На її думку, післяпологовий ПТСР пов'язаний не зі складністю народження дитини, а з попереднім досвідом жінки.

"Післяпологовий ПТСР супроводжують нав'язливі думки про пологи, бажання говорити про них, читати літературу, консультуватися з лікарем, нічні кошмари, поєднання депресії, тривожності і озлобленості, і дистанціювання від інших, в тому числі від дитини. Деякі речі можуть живо нагадувати цей епізод (так звані flashbacks, повторне займання спогадів), перезбудження і панічні атаки. Такі жінки схильні відмовлятися від ідеї народження дітей ще", - ддобавила Супрун.

Супрун розвіяла міфи про материнство (ілюстративне фото: pixabay.com)

Чиновниця зазначає, що більшість рекомендацій включають професійну підтримку та догляд. Якщо у матері розвивається ПТСР, то спочатку лікар повинен регулярно і уважно спостерігати за пацієнткою. Дві третини жінок долають ПТСР без додаткових втручань. Якщо ознаки травми не проходять, потрібна групова або когнітивно-поведінкова психотерапія. Якщо вона неможлива, неефективна, є супровідна травма (домашнє насильство), то потрібно медикаментозне лікування.

Нагадаємо, що раніше Супрун застерегла майбутніх батьків.