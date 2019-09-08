ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Это принципиально: Комаровский рассказал, как правильно купать новорожденного

STYLERЖизнь    08.09.2019 - 08:05
Это принципиально: Комаровский рассказал, как правильно купать новорожденного
Комаровский рассказал о купании новорожденного (фото: РБК-Украина)

Доктор Комаровский поделился важными советами

Доктор Евгений Комаровский поделился важными рекомендациями касательно купания ребенка и рассказал о двух фазах купания: до заживления пупочной ранки и после. Соответствующий пост опубликован в Instagram.

"Общие ванны, то есть с погружением ребенка, желательны после заживления пупка. Это принципиально. До заживления пупка достаточно смочить теплой водой тряпочку, марлечку, мочалочку и протереть ребенка. Ребенок не пачкается, понимаете? Ну реально не пачкается. Если он запачкал какое-то определенное место, то это место можно помыть, но он в купаниях не нуждается", - написал доктор.

Также врач отметил, что ванны - хороший способ закаливания, стимуляции энергозатрат, обеспечения спокойного ночного сна для ребенка.

Комаровский рассказал о купании новорожденного (фото: instagram.com/doctor_komarovskiy)

"Поэтому купание нужно именно для этого, а не для того, чтобы намылить ребенка, смыть с него жировой слой, чтобы кожа стала чувствительна к повреждающим факторам", - подытожил Комаровский.

Как сообщалось ранее, недавно Комаровский рассказал об опасном компоненте, который часто добавляют производители в разные виды детской косметики - от кремов до шампуней. Эти химические составляющие могут вызывать у ребенка зуд, аллергию и даже выпадение волос.

Также мы писали о том, что доктор Комаровский рассказал о еде для здоровья зубов и назвал продукты, употребление которых лучше ограничить.

Напомним, что Комаровский также дал родителям подростков несколько важных советов относительно полового воспитания и рассказал, кто из родителей должен беседовать с ребенком на деликатные темы.

Еда для здоровья зубов: Комаровский дал ценные советы (видео) Лучший вид спорта для малышей: Комаровский дал совет родителям (видео)
Новости Украины Евгений Комаровский
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь