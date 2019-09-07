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Аптекарі не зацікавлені: Комаровський здивував порадами щодо профілактики пневмонії

STYLERЖиття    07.09.2019 - 08:17
Аптекарі не зацікавлені: Комаровський здивував порадами щодо профілактики пневмонії
Доктор Євген Комаровський (Фото: РБК-Україна)

Комаровський висловився щодо лікування запалення легенів та методів профілактики захворювання

Євген Комаровський розповів про профілактику пневмонії та підказав, як не захворіти на запалення легенів. Відомий педіатр зазначив у своєму Instagram, що найголовнішим та найефективнішим методом є надання адекватної допомоги при гострих респіраторних вірусних інфекціях.

Доктор Комаровський наголосив, що саме вони є найбільш "легким" шляхом до пневмонії.

"Тобто, ми постійно про це говоримо, але захворіла дитина, не треба постільного режиму, тому що, коли вона рухається, то немає застою крові, треба багато пити, треба не змушувати їсти, і головне, відповідь на питання: "Чим дихати?" - розповів лікар вищої категорії.

Аптекарі не зацікавлені: Комаровський здивував порадами щодо профілактики пневмонії

Доктор Комаровський розповів про методи профілактики пневмонії (Ілюстративне фото: pxhere.com)

Комаровський також звернув увагу на те, що величезна кількість ліків, які люди приймають самостійно, без вказівки лікарів, мають підсушуючу дію на слиз.

"І ви про це часто не знаєте, а ці ліки активно використовуються і викликають дуже часто запалення легенів. Тому будьте обережні", - закликав педіатр.

Лікар зазначив, що профілактика запалення легенів не передбачає ковтання таблеток.

"Профілактика запалення легенів, як правило, передбачає нормальний спосіб життя, свіже повітря та рясне пиття. І цього достатньо. Але тільки в цьому не зацікавлена величезна кількість аптекарів. Ось у чому вся проблема", - сказав Комаровський.

Доктор Комаровський дав поради щодо профілактики пневмонії (Відео: instagram.com/doctor_komarovskiy)

Як повідомлялося раніше, нещодавно Комаровський розповів про небезпечний компонент, який часто виробники додають в різні види дитячої косметики - від кремів до шампунів. Ці хімічні складові можуть викликати у дитини свербіж, алергію і навіть випадання волосся.

Також ми писали про те, що доктор Комаровський розповів про їжу для здоров'я зубів і назвав продукти, вживання яких краще обмежити.

Нагадаємо, що Комаровський також дав батькам підлітків кілька важливих порад щодо статевого виховання та розповів, хто з батьків повинен розмовляти з дитиною на делікатні теми.

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Новини України здоровьеДоктор КомаровскийЄвген Комаровський
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