Вчителі російськомовних шкіл пройдуть підготовку для викладання українською мовою

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Також буде певний адаптаційний період для учнів

Вчителі російськомовних шкіл пройдуть курси підвищення кваліфікації в рамках підготовки до переходу на українську мову викладання. Про це повідомила міністр освіти і науки України Ганна Новосад в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

За її словами, буде певний адаптаційний період для учнів, а за результатами першого року можна подивитися, як це відбувається, і, можливо, відкоригувати навчальні програми.

"Нам зараз насправді важливіше підготувати вчителів, щоб вони були готові викладати державною мовою і підтягнули свою термінологію. Для них ми будемо робити окремі курси підвищення кваліфікації, літню школу для того, щоб вони покращили свої знання мови", - підкреслила вона.

Новосад уточнила, що рідна мова і література будуть викладатися російською.

"Ми зараз готуємося до того, щоб з вересня школи, які навчалися російською, з п'ятого класу перейшли на вивчення предметів українською мовою. При цьому рідна мова і література будуть викладатися російською. Плюс є можливість факультативів та позакласного навчання. А початкова школа залишається на рідній мові", - повідомила вона.

Нагадаємо, міністр освіти України Ганна Новосад заявила, що російськомовні школи в Україні перейдуть на навчання українською мовою у вересні 2020 року. Що стосується шкіл, де навчання проходить на мовах меншин, які відносяться до мов Європейського союзу, то вони мають перейти на українську мову з вересня 2023 року.