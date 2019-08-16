Це очевидна дурниця: у Зеленського висловилися проти Hyperloop

В команді президента Володимира Зеленського запуск швидкісного поїзда Hyperloop назвали "нісенітницею" і при цьому зазначили, що перельоти на приватних літаках з Києва до Одеси зможуть дозволити собі всі українці. Про це в інтерв'ю для видання "Ліга" розповів Владислав Криклій, який в найближчому майбутньому може очолити транспортний комітет у парламенті.

Він зазначив, що планується розвиток малої авіації, так як це позитивно позначиться на дорогах та екології країни.

"До того ж це просто зручно. Зараз ціна на невеликий двомісний літак порівнянна з вартістю Toyota Land Cruiser. Дозволити собі переліт з Києва в Одесу зможе будь-яка людина. Не потрібно буде звертатися до великих авіакомпаній", -заявив Криклій.

Він розкритикував те, як зараз працюю вокзали у містах України і запропонував передати їх в оренду.

"Наприклад, залізничні вокзали. Вам подобається, як вони працюють? Ми вважаємо, що було б правильно передати вокзали в управління приватному бізнесу через концесію або довгострокову оренду. Пасажири отримують першокласний сервіс, бізнес - пасажиропотік і все це ефективно управляється", - вважає він.

Крім того, Владислав Криклій розкритикував ідеї міністра інфраструктури про впровадження в Україні технології Hyberloop.

"Наприклад, Hyperloop. Це очевидна дурниця. Щоб це зрозуміти, достатньо приїхати на центральний ж/д вокзал в Києві та подивитися на непрацюючий чотири роки ескалатор. Рішення цієї проблеми навіть не є реформою, це базові зручності, створення яких не вимагають великих зусиль. Досить було дати УЗ в свій час доручення, поки їх не підпорядкували безпосередньо Кабміну, але навіть після цього можна і треба було публічно запитувати керівника УЗ", - заявив Криклій.

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