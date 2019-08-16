Зеленський відмовив російському ЗМІ в інтерв'ю

Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)

Причиною відмови став щільний графік президента

В Офісі президента України Володимира Зеленського відмовили в інтерв'ю російському державному агентству "РИА Новости". Про це йдеться у відповіді по електронній пошті, яку цитує агентство.

Згідно з повідомленням, в якості причини відмови заявлена зайнятість Зеленського та насичений графік президента України.

"Офіс президента України вдячний за ваш запит. На жаль, у зв'язку з насиченим графіком президента Володимира Зеленського запланувати інтерв'ю поки що неможливо", - йдеться у відповіді.

Нагадаємо, на початку серпня президент України Володимир Зеленський дав коротке інтерв'ю російському виданню "Коммерсантъ". Зокрема, він прокоментував можливість зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним, а також прокоментував видачу російські паспорти жителям окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Зазначимо, російські ЗМІ традиційно займають найнижчу сходинку в рейтингах довіри громадян України різних інституцій. Зокрема, у лютому 2019 року, за даними опитування Центру Разумкова, російськими ЗМІ не довіряли 83% громадян України.