Это есть нельзя: Комаровский сделал важное предупреждение для родителей

Доктор Комаровский (Виталий Носач, РБК-Украина)

Комаровский дал совет, что нужно сделать немедленно при отравлении растениями

Доктор Комаровский опубликовал на своей странице в Instagram важную рекомендацию для родителей. Она касается профилактики отравления ядовитыми растениями.

Не секрет, что маленькие дети в своем изучении мира стараются все попробовать на вкус и в летний период объектами изучения становятся также и растения, которые могут быть опасными.

"Не разрешайте детям брать растения в рот во время прогулок и объясняйте им, что пробовать растения можно только с разрешения взрослых", - сказано в совете Комаровского.

Также он отметил, что два основных поражения организма человека ядовитыми растениями возникают в таких случаях:

Токсическое поражение при непосредственном контакте кожи человека с ядовитыми растениями;

Токсическое поражение при попадании ядовитого растения внутрь;

Основными признаками наружного поражения являются: покраснение кожи, отечность, зуд и появление пузырей.

Комаровский предупредил, что растения могут быть опасны (instagram.com/doctor_komarovskiy)

Неотложная помощь при поражении кожи ядовитыми растениями:

прекратить контакт кожи с ядовитым растением;

снять одежду, которая загрязнена (или возможно загрязнена) ядовитым растением;

интенсивно промыть пораженные места проточной водой или теплой водой с мылом (промывание практически не эффективно, если после соприкосновения с ядовитым растением прошло более часа);

высушить (аккуратно вытереть, промокнуть) промытый участок кожи;

нанести на кожу противоаллергическое средство местного действия;

при тяжелой местной реакции (отечность кожи, пузыри) дать ребенку противоаллергическое средство общего действия.

Комаровский отметил, что дети часто пробуют и глотают растения (особенно ягоды и семена), также они могут попасть внутрь при ошибочном употреблении в пищу или при "лечении" травами.

"Симптомы отравления лекарственными растениями разнообразны и зависят от того, на какие органы и системы человеческого организма действуют токсины, входящие в состав данного растения. ВНИМАНИЕ! В большинстве случаев родители не могут точно знать, насколько опасно проглоченное ребенком растение, ядовито ли оно вообще. Не ждите появления симптомов! Ребенок съел неведомо что? Начинайте неотложную помощь! Любое нарушение общего состояния, любые жалобы и симптомы, возникшие после того, как ребенок проглотил неизвестное вам растение, — однозначный повод для обращения за медицинской помощью", - объяснил доктор Комаровский.

Напомним, ранее мы писали о том, что Комаровский развеял популярный миф о закаливании горла.

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