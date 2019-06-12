Это есть нельзя: Комаровский сделал важное предупреждение для родителей

Комаровский дал совет, что нужно сделать немедленно при отравлении растениями
Доктор Комаровский опубликовал на своей странице в Instagram важную рекомендацию для родителей. Она касается профилактики отравления ядовитыми растениями.
Не секрет, что маленькие дети в своем изучении мира стараются все попробовать на вкус и в летний период объектами изучения становятся также и растения, которые могут быть опасными.
"Не разрешайте детям брать растения в рот во время прогулок и объясняйте им, что пробовать растения можно только с разрешения взрослых", - сказано в совете Комаровского.
Также он отметил, что два основных поражения организма человека ядовитыми растениями возникают в таких случаях:
Основными признаками наружного поражения являются: покраснение кожи, отечность, зуд и появление пузырей.
Комаровский предупредил, что растения могут быть опасны (instagram.com/doctor_komarovskiy)
Неотложная помощь при поражении кожи ядовитыми растениями:
Комаровский отметил, что дети часто пробуют и глотают растения (особенно ягоды и семена), также они могут попасть внутрь при ошибочном употреблении в пищу или при "лечении" травами.
"Симптомы отравления лекарственными растениями разнообразны и зависят от того, на какие органы и системы человеческого организма действуют токсины, входящие в состав данного растения. ВНИМАНИЕ! В большинстве случаев родители не могут точно знать, насколько опасно проглоченное ребенком растение, ядовито ли оно вообще. Не ждите появления симптомов! Ребенок съел неведомо что? Начинайте неотложную помощь! Любое нарушение общего состояния, любые жалобы и симптомы, возникшие после того, как ребенок проглотил неизвестное вам растение, — однозначный повод для обращения за медицинской помощью", - объяснил доктор Комаровский.
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