Це намордники: фото моторошних масок у харківських "копів" обурило мережу

Карантин - у Харкові патрульним видали маски (колаж РБК-Україна)

У Харкові на карантині патрульних змушують носити одну маску цілий день

Карантин в Україні через коронавірус діє по 24 квітня, але через ситуацію із зростанням випадків зараження обмежувальні заходи були посилені 6-го. Серед основних правил громадянам заборонили перебувати у громадських місцях без масок або респіраторів.

Контролювати виконання карантинних заходів довірили правоохоронцям, військовослужбовцям та співробітникам МОЗ. На порушників складають адміністративні протоколи і виписують штрафи від 17 тисяч гривень.

Але з "масочною проблемою" стикаються на практиці й самі поліцейські. Так, не всіх стражів правопорядку змогли забезпечити належними засобами захисту. Зокрема, на подібну ситуацію звернули увагу в Харкові.

Зазначається, що місцевим патрульним видають маски сумнівної якості та забороняють знімати або змінювати їх протягом зміни. Про це пише Police Control Ukraine на своїй сторінці в Facebook із посиланням на своїх підписників в мережі.

"Нам пишуть. А ось такі маски видають харківським патрульним на цілий день. І знімати не можна, служебки відразу і премію знімуть", - йдеться у публікації.

Також наведені відповідні фото таких масок.

Карантин у Харкові - патрульних змушують ходити в одній масці цілий день (Фото: facebook.com/policecontrolukraine)

Варто зазначити, що подібні маски для харківських патрульних зовсім не схожі на ті, що видавали в Балаклії Харківської області поліцейським наприкінці березня.

Під Харковом поліцейським роздали такі маски (Фото: oblrada.kharkov.ua)

Користувачі мережі жваво відреагували на скандал з масками для патрульних в Харкові, і думки у коментаторів полярні. Одні іронізують над ситуацією і зауважують, що співробітники поліції можуть купити собі самі нормальні, адже звичайним громадянам доводиться витрачати на маски зі своєї кишені. Інші ж обурюються і співчувають "копам", адже ті повинні мати можливість виконувати свою роботу в умовах карантину.

А нам нічого не видають... Купіть собі інші, як всі громадяни України купують собі і в них працюйте! Поліція ж не безкоштовно на роботу ходить, а за гроші бюджетні (народні), в той час, як народ в основному вдома сидить безкоштовно.

Люди, гидко читати ваші коментарі. Як ніби півкраїни тільки з зони втекло. Так багато нарікання до роботи поліції, але така дурна ненависть... Вони виконують свою роботу і повинні бути забезпечені ЗІЗ. Лікарі ж не повинні купувати все необхідне для своєї роботи? Це має зробити держава. Чому вони повинні ризикувати собою і своїми близькими?

А чим патрульні кращі за інших людей? Я не знаю людей, яким хоч якісь маски видають. Тупайте в аптеку, купуйте за 15-30 грн, рукавички на забудьте, антисептик... може наснага до роботи прокинеться.

Це не маски, це намордники.

Прикольно. А в Черкасах патрульні роздають безкоштовно маски перехожим. Що, в Харкові неможливо забезпечити УПП масками? Начебто вирішили, мені маяковули, що почали видавати.

Такі маски мало того, що треба міняти кожні кілька годин, так вони ще потрібні хворим, а не здоровим.

Скажіть спасибі тим, хто продав за бугор нормальні, і тим, хто їх покриває.

Просто не виходьте на роботу! Ми ж не виходимо...

Фото: скрін коментарів facebook.com/policecontrolukraine

Нагадаємо, що раніше ми писали і показували відео про те, як за одну хвилину можна зробити захисну маску в домашніх умовах.