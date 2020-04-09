Це намордники: фото моторошних масок у харківських "копів" обурило мережу

У Харкові на карантині патрульних змушують носити одну маску цілий день
Карантин в Україні через коронавірус діє по 24 квітня, але через ситуацію із зростанням випадків зараження обмежувальні заходи були посилені 6-го. Серед основних правил громадянам заборонили перебувати у громадських місцях без масок або респіраторів.
Контролювати виконання карантинних заходів довірили правоохоронцям, військовослужбовцям та співробітникам МОЗ. На порушників складають адміністративні протоколи і виписують штрафи від 17 тисяч гривень.
Але з "масочною проблемою" стикаються на практиці й самі поліцейські. Так, не всіх стражів правопорядку змогли забезпечити належними засобами захисту. Зокрема, на подібну ситуацію звернули увагу в Харкові.
Зазначається, що місцевим патрульним видають маски сумнівної якості та забороняють знімати або змінювати їх протягом зміни. Про це пише Police Control Ukraine на своїй сторінці в Facebook із посиланням на своїх підписників в мережі.
"Нам пишуть. А ось такі маски видають харківським патрульним на цілий день. І знімати не можна, служебки відразу і премію знімуть", - йдеться у публікації.
Також наведені відповідні фото таких масок.
Карантин у Харкові - патрульних змушують ходити в одній масці цілий день (Фото: facebook.com/policecontrolukraine)
Варто зазначити, що подібні маски для харківських патрульних зовсім не схожі на ті, що видавали в Балаклії Харківської області поліцейським наприкінці березня.
Під Харковом поліцейським роздали такі маски (Фото: oblrada.kharkov.ua)
Користувачі мережі жваво відреагували на скандал з масками для патрульних в Харкові, і думки у коментаторів полярні. Одні іронізують над ситуацією і зауважують, що співробітники поліції можуть купити собі самі нормальні, адже звичайним громадянам доводиться витрачати на маски зі своєї кишені. Інші ж обурюються і співчувають "копам", адже ті повинні мати можливість виконувати свою роботу в умовах карантину.
Фото: скрін коментарів facebook.com/policecontrolukraine
Нагадаємо, що раніше ми писали і показували відео про те, як за одну хвилину можна зробити захисну маску в домашніх умовах.