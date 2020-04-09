Это намордники: фото жутких масок у харьковских "копов" возмутило сеть

Карантин - в Харькове патрульным выдали маски (коллаж РБК-Украина)

В Харькове на карантине патрульных заставляют носить одну маску целый день

Карантин в Украине из-за коронавируса действует до 24 апреля, но из-за ситуации с ростом случаев заражения ограничительные меры были ужесточены 6-го. Среди основных правил гражданам запретили находиться в общественных местах без масок или респираторов.

Контролировать выполнение карантинных мер доверили правоохранителям, военнослужащим и сотрудникам Минздрава. На нарушителей составляют административные протоколы и выписывают штрафы от 17 тысяч гривен.

Но с "масочной проблемой" сталкиваются на практике и сами полицейские. Так, не всех стражей правопорядка смогли обеспечить надлежащими средствами защиты. В частности, на подобную ситуацию обратили внимание в Харькове.

Отмечается, что местным патрульным выдают маски сомнительного качества и запрещают снимать или менять их в течение смены. Об этом пишет Police Control Ukraine на своей странице в Facebook со ссылкой на своих подписчиков в сети.

"Нам пишут. А вот такие маски выдают харьковским патрульным на целый день. И снимать нельзя, служебки сразу и премию снимут", - говорится в публикации.

Также приведены соответствующие фото таких масок.

Карантин в Харькове - патрульных заставляют ходить в одной маске целый день (Фото: facebook.com/policecontrolukraine)

Стоит отметить, что подобные маски для харьковских патрульных совсем не похожи на те, что выдавали в Балаклее Харьковской области полицейским в конце марта.

Под Харьковом полицейским раздали такие маски (Фото: oblrada.kharkov.ua)

Пользователи сети живо отреагировали на скандал с масками для патрульных в Харькове, и мнения у комментаторов полярные. Одни иронизируют над ситуацией и отмечают, что сотрудники полиции могут купить себе сами нормальные, ведь обычным гражданам приходится тратить на маски из своего кармана. Другие же возмущаются и сочувствуют "копам", ведь те должны иметь возможность выполнять свою работу в условиях карантина.

А нам ничего не выдают... Купите себе другие, как все граждане Украины себе покупают и в них работайте! Полиция же не бесплатно на работу ходит, а за деньги бюджетные (народные), в то время, как народ в основном дома сидит бесплатно.

Люди, противно читать ваши комментарии. Как будто полстраны только с зоны сбежало. Так много нарекания к работе полиции, но такая дура ненависть... Они выполняют свою работу и должны быть обеспечены СИЗ. Врачи же не должны покупать все необходимое для своей работы? Это должно сделать государство. Почему они должны рисковать собой и своими близкими?

А чем патрульные лучше других людей? Я не знаю людей, которым хоть какие-то маски выдают. Топайте в аптеку, покупайте по 15-30 грн, перчатки на забудьте, антисептик... может рвение к работе проснется.

Это не маски, это намордники.

Прикольно. А в Черкассах патрульные раздают бесплатно маски прохожим. Что, в Харькове невозможно обеспечить УПП масками? Вроде бы решили, мне маяковали, что начали выдавать.

Такие маски мало того, что надо менять каждые несколько часов, так они еще нужны больным, а не здоровым.

Скажите спасибо тем, кто продал за бугор нормальные, и тем, кто их теперь покрывает.

Просто не выходите на работу! Мы же не выходим...

Фото: скрин комментариев facebook.com/policecontrolukraine

Напомним, что ранее мы писали и показывали видео о том, как за одну минуту можно сделать защитную маску в домашних условиях.