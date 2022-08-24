"Це було моє рішення": Сенцов розповів, як йому вдалося потрапити на фронт

Рішення було давно

Сєнцов зазначив, що рішення боротися з окупантами визріло вже давно.

"Я ще до початку широкомасштабного вторгнення говорив, що якщо розпочнеться велика війна, я піду на фронт. Це було моє рішення. Коли почалося вторгнення, я відвіз сім'ю на захід України до Львова. Потім повернувся до Києва і вступив до тероборони, де роздавали зброю. , думаючи, що будуть бойові дії", – згадує режисер.

За словами Олега, він дзвонив у військкомат, але там діявся бардак.

"Я дзвонив до військкомату, але там не було зброї і не записували в бойові частини. Був трохи бардачок... Зрештою 8 років воюємо, але ніколи не готові до війни", - сказав колишній політв'язень.

Де зараз воює Сенцов

Спочатку Сенцов був на блокпосту у Києві, але на тому місці дуже хотів воювати.

"Перші два тижні ми працювали на блокпосту, а потім частину нашого батальйону перекинули до Білогірки, досить гаряче місце. Я до цього поставився до розуміння, бо не хотів сидіти на блокпостах у Києві, а хотів воювати. Після чого поїхав до загону спецназівців: працював на півдні України, під Гуляйполем, а зараз воюю на Луганському та Донецькому напрямках", - повідомив він.

Ось такими "подарунками" закидують нас росіяни (фото: facebook.com/oleg.sentsov)