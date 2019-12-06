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Арахамія назвав метафорою слова про стіну на Донбасі

Новини » Політика     06.12.2019 - 11:54
Арахамія назвав метафорою слова про стіну на Донбасі
Фото: Давид Арахамія (РБК-Україна)

За його словами, "стіна на Донбасі" є найгіршим сценарієм

Заяви помічника президента України Андрія Єрмака про будівництво стіни на Донбасі були метафорою. Про це в кулуарах Верхновной ради заявив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, в заяві Єрмака слово "стіна" було метафоричним.

"Це метафоричне вираження. Це найгірший сценарій з тих, які розглядаються. Треба розуміти, що сценаріїв 8-10, але комбінації їх за сотню перевалюють ... Президент, коли готується до нормандської зустрічі, він розглядає з робочою групою всі сценарії, які можливі", - зазначив Арахамія.

Він також додав, що глави парламентських фракцій сьогодні зустрічалися з Єрмаком і міністром закордонних справ Вадимом Пристайком та обговорили базові сценарії Донбасом.

Нагадаємо, в Росії вже відреагували на заяву Єрмака про "будівництві стіни" на кордоні з окупованим Донбасом і назвали його контрпродуктивним.

Відзначимо, помічник президента України зробив цю заяву вчора в лондонському Chatham House. За його словами, влада почне "будівництво стіни" в разі провалу саміту "нормандської четвірки" 9 грудня і мінського процесу.

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