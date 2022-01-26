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"Це наш дім": The Times написало, як українці озброюються, готуючись до нападу Росії

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Середа 26 січня 2022 20:40
"Це наш дім": The Times написало, як українці озброюються, готуючись до нападу Росії Колаж РБК-Україна: киянка купила гвинтівку, щоб захищати рідне місто в разі вторгнення російських військ
Автор: Володимир Костирін

Британське видання The Times опублікувало матеріал, як в Україні цивільні збираються боротися за свою країну в разі повномасштабного нападу Росії. Зокрема, героїнею публікації стала 52-річна киянка, яка купила гвинтівку, готуючись зустрічати окупантів.

Про це йдеться в статті "Це наш дім": пересічні українці беруться за зброю" на сайті The Times.

Як розповіла журналістам мешканка Києва Мар'яна Жагло, маркетолог за професією, вона "як мати не хоче, щоб мої діти успадкували проблеми України або щоб ці погрози перейшли до них".

"Краще я займуся цим зараз", - каже жінка.

На знімку видно, як мешканка столиці, мати трьох дітей, на кухні своєї квартири тримає в руках карабін Zbroyar Z-15 (українська напівавтоматична самозарядна гвинтівка).

У публікації зазначається, що оскільки путінські війська зосереджені приблизно за 95 кілометрів від столиці України, деякі громадяни беруть справу у свої руки.

"Я ніколи в житті не полювала. Я купила цей карабін після того, як почула, як деякі солдати обговорюють кращу гвинтівку. Якщо дійде до цього, то ми будемо боротися за Київ; ми будемо битися, щоб захистити наше місто", - сказала киянка британським журналістам.

Крім зброї, жінка також купила шолом і камуфляжний комплект.

&quot;Це наш дім&quot;: The Times написало, як українці озброюються, готуючись до нападу Росії

Киянка купила гвинтівку, щоб захищатися в разі вторгнення російських військ (фото: thetimes.co.uk)

Раніше "РБК-Україна" розповідала в новому матеріалі, в якому стані бомбосховища Києва і чи готова столиця до війни.

А також ми писали про те, що потрібно знати українцям про можливе вторгнення.

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