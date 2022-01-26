"Це наш дім": The Times написало, як українці озброюються, готуючись до нападу Росії

Британське видання The Times опублікувало матеріал, як в Україні цивільні збираються боротися за свою країну в разі повномасштабного нападу Росії. Зокрема, героїнею публікації стала 52-річна киянка, яка купила гвинтівку, готуючись зустрічати окупантів.

Про це йдеться в статті "Це наш дім": пересічні українці беруться за зброю" на сайті The Times .

Як розповіла журналістам мешканка Києва Мар'яна Жагло, маркетолог за професією, вона "як мати не хоче, щоб мої діти успадкували проблеми України або щоб ці погрози перейшли до них".

"Краще я займуся цим зараз", - каже жінка.

На знімку видно, як мешканка столиці, мати трьох дітей, на кухні своєї квартири тримає в руках карабін Zbroyar Z-15 (українська напівавтоматична самозарядна гвинтівка).

У публікації зазначається, що оскільки путінські війська зосереджені приблизно за 95 кілометрів від столиці України, деякі громадяни беруть справу у свої руки.

"Я ніколи в житті не полювала. Я купила цей карабін після того, як почула, як деякі солдати обговорюють кращу гвинтівку. Якщо дійде до цього, то ми будемо боротися за Київ; ми будемо битися, щоб захистити наше місто", - сказала киянка британським журналістам.

Крім зброї, жінка також купила шолом і камуфляжний комплект.

Киянка купила гвинтівку, щоб захищатися в разі вторгнення російських військ (фото: thetimes.co.uk)