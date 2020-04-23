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Це дискомфорт: Зеленський розповів про переживання своєї дочки

STYLERПерсони    23.04.2020 - 12:18
Це дискомфорт: Зеленський розповів про переживання своєї дочки
Володимир Зеленський (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Володимир Зеленський розповів, як його сім'я справляється з його президентством

Президент України Володимир Зеленський презентував у середу, 22 квітня, фільм про те, як пройшов його перший рік на посаді глави держави. Крім досягнень за останні 12 місяців, Зеленський повідомив, що життя його сім'ї сильно змінилося і його дітям довелося навчитися жити в умовах постійної публічності.

15-річна дочка Олександра і 7-річний син Кирило вже рік перебувають під пильною увагою громадськості. Крім того, поруч з ними постійно знаходиться охорона, яка за словами Зеленського, "не дозволяє дітям залишитися сам на сам зі своїми думками". Особливо важко таку публічність переживає його дочка-підліток.

Це дискомфорт: Зеленський розповів про переживання своєї дочки

Володимир Зеленський зі своєю сім'єю (Фото: instagram/olenazelenska_official)

"Ми навчилися так жити. Вони розуміють, що це відповідальна сторінка в житті нашої сім'ї. Є якийсь дискомфорт від того, що потрібно навчитися жити, коли завжди поруч охорона. Ти не можеш проводити час на самоті, це насамперед стосується моїх дітей. Особливо моя донька, для неї дуже важливо зараз залишатися наодинці зі своїми думками, мріями. І це проблема, це дискомфорт", - зізнався Володимир Зеленський.

Документальний фільм "Рік президентства Зеленського"

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які засоби захисту під час пандемії коронавірусу використовує президент України Володимир Зеленський. Також стало відомо, які маски є в колекції у президента.

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