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Это дискомфорт: Зеленский рассказал о переживаниях своей дочери

STYLERПерсоны    23.04.2020 - 12:18
Это дискомфорт: Зеленский рассказал о переживаниях своей дочери
Владимир Зеленский (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Владимир Зеленский рассказал, как его семья справляется с его президентством

Президент Украины Владимир Зеленский презентовал в среду, 22 апреля, фильм о том, как прошел его первый год на посту главы государства. Кроме достижений за последние 12 месяцев, Зеленский сообщил, что жизнь его семьи сильно изменилась и его детям пришлось научиться жить в условиях постоянной публичности.

15-летняя дочь Александра и 7-летний сын Кирилл уже год находятся под пристальным вниманием общественности. Кроме того, рядом с ними постоянно находится охрана, которая по словам Зеленского, "не позволяет детям остаться сам на сам со своими мыслями". Особенно тяжело такую публичность переживает его дочь-подросток.

Это дискомфорт: Зеленский рассказал о переживаниях своей дочери

Владимир Зеленский со своей семьей (Фото: instagram/olenazelenska_official)

"Мы научились так жить. Они понимают, что это ответственная страница в жизни нашей семьи. Есть какой-то дискомфорт от того, что нужно научиться жить, когда всегда рядом охрана. Ты не можешь проводить время в одиночестве, это прежде всего касается моих детей. Особенно моя дочка, для нее очень важно сейчас оставаться наедине со своими мыслями, мечтами. И это проблема, это дискомфорт", - признался Владимир Зеленский.

Документальный фильм "Год президентства Зеленского"

Напомним, ранее мы писали о том, какие средства защиты во время пандемии коронавируса использует президент Украины Владимир Зеленский. Также стало известно, какие маски есть в коллекции у президента.

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