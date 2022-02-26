В МВС попередили про фейкові дзвінки з номерів військовослужбовців: як розпізнати
Колаж РБК-Україна: МВС попередило про фейкові дзвінки родинам військовослужбовців
МВС попередило українців про ймовірні фейкові дзвінки з номерів військовослужбовців їхнім рідним та близьким.
Про це попередили в прес-службі відомства.
У відомстві повідомили, що відбуваються фейкові дзвінки з номерів військовослужбовців близьким та рідним з недостовірною інформацією про їх стан та місце перебування.
"Прохання проінформувати близьких та рідних щодо дій в таких ситуаціях. Інформація наразі перевіряється на достовірність. Але якщо такі дзвінки дійсно будуть, то задавайте питання на яке знаєте лише ви двоє відповідь", - говориться в повідомленні.
Питання, які треба поставити людині що вам телефонує, якщо отримали такий дзвінок:
- Назва дитячого садочку, в який ходив.
- Номер школи, в якій навчався.
- День народження матері.
Раніше ми писали про те, що українців попередили про мітки від мародерів.