В МВС попередили про фейкові дзвінки з номерів військовослужбовців: як розпізнати

У відомстві повідомили, що відбуваються фейкові дзвінки з номерів військовослужбовців близьким та рідним з недостовірною інформацією про їх стан та місце перебування.

"Прохання проінформувати близьких та рідних щодо дій в таких ситуаціях. Інформація наразі перевіряється на достовірність. Але якщо такі дзвінки дійсно будуть, то задавайте питання на яке знаєте лише ви двоє відповідь", - говориться в повідомленні.

Питання, які треба поставити людині що вам телефонує, якщо отримали такий дзвінок: