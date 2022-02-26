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В МВС попередили про фейкові дзвінки з номерів військовослужбовців: як розпізнати

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Субота 26 лютого 2022 11:44
В МВС попередили про фейкові дзвінки з номерів військовослужбовців: як розпізнати Колаж РБК-Україна: МВС попередило про фейкові дзвінки родинам військовослужбовців
Автор: Світлана Мащенко

МВС попередило українців про ймовірні фейкові дзвінки з номерів військовослужбовців їхнім рідним та близьким.

Про це попередили в прес-службі відомства.

У відомстві повідомили, що відбуваються фейкові дзвінки з номерів військовослужбовців близьким та рідним з недостовірною інформацією про їх стан та місце перебування.

"Прохання проінформувати близьких та рідних щодо дій в таких ситуаціях. Інформація наразі перевіряється на достовірність. Але якщо такі дзвінки дійсно будуть, то задавайте питання на яке знаєте лише ви двоє відповідь", - говориться в повідомленні.

Питання, які треба поставити людині що вам телефонує, якщо отримали такий дзвінок:

  • Назва дитячого садочку, в який ходив.
  • Номер школи, в якій навчався.
  • День народження матері.

Раніше ми писали про те, що українців попередили про мітки від мародерів.

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