Це і є дебати: українці відреагували на відповідь Порошенка Зеленському (відео)

Президент Петро Порошенко у новому відеозверненні до Володимира Зеленського на тему дебатів закликав свого опонента на виборах 2019 не ставити умов і "бути мужиком". Така відповідь була на ролик Зеленського, в якому він запропонував Юлії Тимошенко, яка посіла третє місце за підсумками голосування, стати модератором на його дебатах із Порошенком.

Українці жваво відреагували на новий виток переговорів, і в мережі навіть висловили припущення, що це вже і є дебати.

Так, в ролику вночі проти 5 квітня чинний глава держави підтвердив свою говтовность до дебатів на стадіоні НСК "Олімпійський" в Києві.

Відео: facebook.com/petroporoshenko

"Не бійтеся, дебати це не страшно. Це нормальна політична традиція. За своє життя я не раз приймав виклики. Не шукайте причин і не ставте умов і ніким не прикривайтеся. Це не красиво. Будьте мужиком – приходьте на дебати", - сказав Порошенко.

Фото: Петро Порошенко (скріншот)

У коментарях до повідомлення деякі користувачі мережі говорять про роздуванні історії з дебатами, хоча процедура і терміни їх проведення вказані в законі. Також звучить думка про те, що низка відеороликів Порошенка і Зеленського вже починає бути схожим на дебати.

Та годі вже про ці дебати. Створили ажіотаж. Подають, як щось геройське. За законом має бути - будьте ласкаві, проведіть і все. Головне, поставте один одному запитання і дайте відповіді, які цікавлять весь народ України, а не займайтеся про*ираловом один одного. Вже всі знають, хто з вас хто

Законодавство чітко регламентує, як, коли і при яких умовах проводяться теледебати

Згодна, Зеленський, будьте мужиком, досить знімати відоси та ставити ультиматум. Прийди і поговоріть з президентом нарешті. Влаштували тут цирк. Це не Вечірній квартал - це вибори. Мені здається ви вже про це забули.

Прямо кров у жилах застигла. Я не знаю, він грає чи ні, але навіть ролики у нього виходять ефектнішими

Каже, що не страшно?... Звідки він знає? Він на них жодного разу не був!

Заодно й сам переконаєшся, страшно чи не страшно. А то так і підеш не дізнавшись, що таке дебати

Знову цирк!

Дискваліфікація і вистачить. Що за цирк - хочу - нехочу-буду-небуду. Треба як в США. 3 раунди по 4:00. Не менше. Не з'явився - сам собі злий Буратіно

Походу це і є дебати. Заміс набирає обертів

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що дебати Володимира Зеленського та Петра Порошенка мають відбутися перед другим туром президентських виборів 2019. Як очікується, повторне голосування відбудеться 21 квітня.

Раніше ми повідомляли про те, чи кандидати нести якусь відповідальність, якщо проведуть дебати не так, як передбачає Закон "Про вибори Президента України".