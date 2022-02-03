ru ua
Чт, 03 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Цим знакам Зодіаку дютий принесе неймовірне везіння: щасливчиків всього четверо!

Новость на русском →
Четвер 03 лютого 2022 05:55
Цим знакам Зодіаку дютий принесе неймовірне везіння: щасливчиків всього четверо! Кому із знаків Зодіаку лютий принесе везіння (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Гороскоп на лютий 2022 року говорить про те, що кінець зими стане для багатьох представників зодіакального сузір'я вдалим періодом. Можливі зміни в кар'єрі, особистому житті, а також подорожі та переїзди.

Астрологи назвали знаки зодіаку, яким в лютому буде везти набагато більше за інших. Про це інформує SlovoFraza.

У лютому більш щасливими стануть ті, у кого Меркурій є планетою-покровителем. По-перше, ця планета скоро вийде зі свого ретроградного руху, а по-друге, 14 лютого вона перейде в знак Водолія.

Близнюки

У лютому Меркурій допоможе створити нові зв'язки, ділові контакти та корисні знайомства. Потреба в спілкуванні не просто підвищиться, а й надасть нові можливості для навчання.

Також у Близнюків стане краще пам'ять, їм світить новий досвід в поїздках і відмінний настрій. У другій половині місяця удача прийде й у фінансовій сфері.

Діва

Діви отримають позитивної енергії Меркурія найбільше, а відповідно – і більше удачі. У роботі їх чекає успіх, від проблем зі здоров'ям вийде позбутися. В особистому житті очікується гармонія і порядок.

Працьовитість буде на висоті, але від них буде потрібно максимум порядності. Увагу варто приділити новим проєктам і переходити від стадії спостереження до активних дій.

Терези

Цьому знаку Меркурій принесе великий успіх в шлюбі та особистих стосунках. Енергетика стане більш стійкою до будь-яких негативних впливів. Також з'явиться бажання піклуватися про свою зовнішність і настрої.

Можна буде проявити помірний егоїзм, оскільки настає час не тільки віддавати, а й отримувати. Важливими стануть визнання в любові, легкий флірт і поїздки.

Водолій

Меркурій переходить в лютому в цей знак, і ця подія принесе Водоліям багато удачі. Вони стануть більш впевненими в собі та харизматичними, а в другій половині місяця удача посміхнеться в нових починаннях.

В кінці зими можна шукати нову роботу, відкривати свій бізнес або розробити новий план з використанням власних ідей.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, з'явився детальний таро-прогноз на лютий 2022 для всіх знаків Зодіаку.

А також розповідали про те, кому зі знаків Зодіаку лютий принесе зустріч з другою половинкою.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гороскоп Знаки Зодіаку
LITE
"Я все ще слишком молода": Хайлі Бибер пояснила, чому вона не готова мати дітей
"Я все ще слишком молода": Хайлі Бибер пояснила, чому вона не готова мати дітей