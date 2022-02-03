Цим знакам Зодіаку дютий принесе неймовірне везіння: щасливчиків всього четверо!

Гороскоп на лютий 2022 року говорить про те, що кінець зими стане для багатьох представників зодіакального сузір'я вдалим періодом. Можливі зміни в кар'єрі, особистому житті, а також подорожі та переїзди.

Астрологи назвали знаки зодіаку, яким в лютому буде везти набагато більше за інших. Про це інформує SlovoFraza.

У лютому більш щасливими стануть ті, у кого Меркурій є планетою-покровителем. По-перше, ця планета скоро вийде зі свого ретроградного руху, а по-друге, 14 лютого вона перейде в знак Водолія.

Близнюки

У лютому Меркурій допоможе створити нові зв'язки, ділові контакти та корисні знайомства. Потреба в спілкуванні не просто підвищиться, а й надасть нові можливості для навчання.

Також у Близнюків стане краще пам'ять, їм світить новий досвід в поїздках і відмінний настрій. У другій половині місяця удача прийде й у фінансовій сфері.

Діва

Діви отримають позитивної енергії Меркурія найбільше, а відповідно – і більше удачі. У роботі їх чекає успіх, від проблем зі здоров'ям вийде позбутися. В особистому житті очікується гармонія і порядок.

Працьовитість буде на висоті, але від них буде потрібно максимум порядності. Увагу варто приділити новим проєктам і переходити від стадії спостереження до активних дій.

Терези

Цьому знаку Меркурій принесе великий успіх в шлюбі та особистих стосунках. Енергетика стане більш стійкою до будь-яких негативних впливів. Також з'явиться бажання піклуватися про свою зовнішність і настрої.

Можна буде проявити помірний егоїзм, оскільки настає час не тільки віддавати, а й отримувати. Важливими стануть визнання в любові, легкий флірт і поїздки.

Водолій

Меркурій переходить в лютому в цей знак, і ця подія принесе Водоліям багато удачі. Вони стануть більш впевненими в собі та харизматичними, а в другій половині місяця удача посміхнеться в нових починаннях.

В кінці зими можна шукати нову роботу, відкривати свій бізнес або розробити новий план з використанням власних ідей.