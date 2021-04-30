Цих предметів не повинно бути в кошику на Великдень
Що категорично заборонено класти у Великодній кошик (Колаж РБК-Україна)
Християни вже потроху збирають свої великодні кошики, щоб завтра віднести їх до церкви для освячення. Є традиційний набір продуктів, які повинні бути в кошику обов'язково.
На порталі Foondandmood розповіли, що у Великодній кошик класти категорично заборонено.
Українці люблять в кошик на Великдень складати велику кількість різних продуктів і іноді там знаходиться практично весь раціон святкового столу. Але є продукти, яких не повинно бути в кошиках.
- Кров'яна ковбаса
- Будь-який алкоголь (єдиний виняток - червоне вино)
- Матеріальні предмети - ключі від машини або житла, купюри або гаманці, коштовності або прикраси.
Що потрібно покласти у Великодній кошик:
- Паска (бажано спечена власними руками напередодні свята, але може бути й покупна)
- Сирна паска (у вигляді пірамідки, який символізує гроб Господній)
- Крашанки - важливий атрибут Великодня, символ нового життя.
- М'ясні продукти - ковбаса, буженина, сало.
- Алкоголь - єдиний напій, який можна освячувати – це червоне вино, Кагор. Він символізує кров, яку пролив Син Божий за людство.
- Молочні продукти - твердий сир, сметана і масло.
- Сіль - символ достатку і здоров'я.
- Хрін - символізує силу духу.
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