П'ять варіантів фарбування яєць на Великдень: тільки натуральні засоби

Крашанки - неодмінний атрибут будь-якого великоднього кошика і яйця вважаються символом свята. Саме їх освячують на Великдень у церквах і вживають першими під час святкового сніданку. З давніх часів яйця до свята прикрашали й в сучасному світі використовуються різні технології, спеціальні фарби та наклейки.

Цибулиння

Цей спосіб найпопулярніший і досить простий. Яйця отримують насичені темно-червоний або коричневий відтінок. Вам знадобиться цибулиння (з 2 кг цибулі). Її потрібно залити холодною водою і довести до кипіння. Прокип'ятити 15 хвилин і зняти з вогню. Воду потрібно процідити та перелити в посуд, в якому ви будете варити яйця. Коли вода охолоне - покладіть в неї яйця так, щоб вони були покриті водою повністю. Поставте на вогонь і доведіть до кипіння. Потім поваріть яйця ще 10 хвилин. Після - перекладіть на паперові рушники та протріть насухо.

Буряк

Яйця відварюємо заздалегідь. Буряк натираємо і вичавлюємо з нього сік. Його переливаємо в посуд і додаємо півтори ложки оцту. Опускаємо туди варені яйця і залишаємо мінімум на 30 хвилин – вийде ніжний рожевий колір. Якщо залишити яйця на ніч, то отримаємо насичений бордовий відтінок.

Ще один варіант: натерти буряк, залити 2 склянками води та довести до кипіння. Дати покипіти 20 хвилин. Заливаємо цією рідиною яйця і тримаємо від 30 хвилин до декількох годин.

Каркаде

Ще один простий і бюджетний спосіб. Яйця виходять насиченого сливового відтінку з красивими розводами. Яйця відварюємо заздалегідь. В окремій ємності заварюємо в окропі 100 грамів каркаде. Даємо настоятися хвилин 15 і кладемо туди остиглі яйця так, щоб рідина їх повністю покривала. Після того як вода охолоне – ставимо на ніч в холодильник. Вранці дістаємо на паперові серветки та даємо висохнути, а потім обтираємо залишки заварки.

Куркума

Яйця вийдуть жовті або помаранчеві. Візьміть півтора літра води на 5 яєць. Змішайте 40-40 грам куркуми з невеликою кількістю води в кашку. Потім долийте решту води, додайте 2 ст.ложки оцту, посоліть і викладіть в цю рідину яйця. Після того як вони закиплять, зменшіть вогонь і поваріть ще 10 хвилин. Після перекладіть в холодну воду, щоб вони швидше охололи.

Коріння Марени

Цей спосіб фарбування яєць використовують в Грузії. Для нього беруть коріння марени фарбувальної - його продають в аптеках та інтернет-магазинах. Яйця фарбуються в красивий темно-вишневий колір. Для однієї порції досить буде 50 грамів Марени. Залийте коріння водою (1,5 літра) і доведіть до кипіння. Прокип'ятіть 15 хвилин і вимикайте. Дайте відвару настоятися кілька годин. Покладіть у відвар сирі яйця та 1 ч.ложку солі. Дайте закипіти й варіть ще 10-12 хвилин. Після можна яйця натерти рослинною олією і витерти сухою серветкою, щоб надати глянсового блиску.