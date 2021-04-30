Этих предметов не должно быть в корзинке на Пасху
Что категорически запрещено класть в пасхальную корзину (Коллаж РБК-Украина)
Христиане уже понемногу собирают свои пасхальные корзинки, чтобы завтра отнести их в церкви для освящения. Есть традиционный набор продуктов, которые должны быть в корзинке обязательно.
На портале Foondandmood рассказали, что в пасхальную корзинку класть категорически запрещено.
Украинцы любят в корзинку на Пасху складывать большое количество различных продуктов и иногда там находится практически весь рацион праздничного стола. Но есть продукты, которых не должно быть в корзинках.
- Кровяная колбаса
- Любой алкоголь (единственное исключение – красное вино)
- Материальные предметы – ключи от машины или жилья, купюры или кошельки, драгоценности или украшения.
Что нужно положить в пасхальную корзинку:
- Паска (желательно испеченная собственными руками накануне праздника, но может быть и покупная)
- Творожная паска (в виде пирамидки, который символизирует гроб Господень)
- Крашанки – важный атрибут Пасхи, символ новой жизни.
- Мясные продукты – колбаса, буженина, сало.
- Алкоголь – единственный напиток, который можно освящать – это красное вино, Кагор. Он символизирует кровь, которую пролил Сын Божий за человечество.
- Молочные продукты – твердый сыр, сметана и масло.
- Соль – символ достатка и здоровья.
- Хрен – символизирует силу духа.
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