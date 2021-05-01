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На цих дровах категорично не можна смажити шашлики: зіпсуєте і м'ясо і мангал!

Новость на русском → Субота 01 травня 2021 08:42
На цих дровах категорично не можна смажити шашлики: зіпсуєте і м'ясо і мангал! Фото: Шашлик не можна смажити на цих дровах (pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

Українці з настанням свят і тепла нарешті можуть вирватися на природу і посмажити шашлики. Нехитра на перший погляд страва вимагає деяких навичок підготовки і приготування, позаяк деякими помилками можна зіпсувати шашлик навіть з добірного м'яса. Читайте нижче в нашому матеріалі - які дрова використовувати не можна, а які - вважаються ідеальними

Про це пише АиФ.

Які дрова для шашлику варто вибрати

Шеф-кухар ресторану каже, що категорично не можна використовувати дрова хвойних дерев - вони виділяють смолу, яка псує і м'ясо і мангал. Найкращими дровами для смаження м'яса будуть фруктові породи: яблуня, вишня, виноградна лоза. Як варіант можна використовувати березу, дуб і ясен.

При розпалюванні експерт радить закласти максимальну кількість дров, щоб не підкидати в процесі, інакше вугілля буде утворюватися нерівномірно.

Шампури слід розміщувати на мангалі щільно один до одного, щоб обмежити доступ кисню до вугілля, інакше будете постійно гасити. З обох кінців шампура запас для перевертання повинен бути не менше 4-5 см.

Для приготування ідеального шашлику важливо враховувати ряд нюансів:

  • м'ясо потрібно нарізати поперек волокон,
  • маринувати в середньому 12 годин (але не більше 20 годин),
  • не додавати кислоту (лимон, оцет, ананас і т. д.) для розм'якшення в маринад,
  • м'ясо краще посолити безпосередньо перед приготуванням, інакше воно буде сухим,
  • не слід міксувати м'ясо і овочі на одному шампурі.
  • перевертати шампури слід відразу, як тільки з м'яса почне капати сік, а смажити потрібно не з двох, а з усіх чотирьох сторін.

Раніше ми писали, якими помилками можна зіпсувати шашлик навіть з найкращого м'яса.

А також лікар-дієтолог розповіла, який маринад для шашлику вважається найшкідливішим і навіть канцерогенним.

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