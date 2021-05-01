На цих дровах категорично не можна смажити шашлики: зіпсуєте і м'ясо і мангал!

Українці з настанням свят і тепла нарешті можуть вирватися на природу і посмажити шашлики. Нехитра на перший погляд страва вимагає деяких навичок підготовки і приготування, позаяк деякими помилками можна зіпсувати шашлик навіть з добірного м'яса. Читайте нижче в нашому матеріалі - які дрова використовувати не можна, а які - вважаються ідеальними

Які дрова для шашлику варто вибрати

Шеф-кухар ресторану каже, що категорично не можна використовувати дрова хвойних дерев - вони виділяють смолу, яка псує і м'ясо і мангал. Найкращими дровами для смаження м'яса будуть фруктові породи: яблуня, вишня, виноградна лоза. Як варіант можна використовувати березу, дуб і ясен.

При розпалюванні експерт радить закласти максимальну кількість дров, щоб не підкидати в процесі, інакше вугілля буде утворюватися нерівномірно.

Шампури слід розміщувати на мангалі щільно один до одного, щоб обмежити доступ кисню до вугілля, інакше будете постійно гасити. З обох кінців шампура запас для перевертання повинен бути не менше 4-5 см.

Для приготування ідеального шашлику важливо враховувати ряд нюансів: