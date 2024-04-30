Ее нельзя забыть: Сергей Притула и Миша Крупин записали "убийственную" песню

Сергей Притула и солист группы "Корупція" Миша Крупин представили "убийственную музыкальную премьеру". Они записали песню о сборе на дроны FPV.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube -канал Сергея Притулы.

Детали

По словам Притулы, те, кто услышит эту песню, уж точно не смогут ее забыть.

"Презентуем вам с Мишей Крупиным песню о FPV "*бати **сню 24/7", - говорится в сообщении.

Она "заседает" в голове, и люди потом целый день будут ее напевать. Это уже волонтер проверил на своем опыте.

Команда фонда написала слова, а Миша Крупин отлично ее выполнил.

Также, если после прослушивания песня вам понравилась, то слушателей призвали оставить свободный донат на дроны FPV: