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Ее нельзя забыть: Сергей Притула и Миша Крупин записали "убийственную" песню

Вторник 30 апреля 2024 09:48
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Ее нельзя забыть: Сергей Притула и Миша Крупин записали "убийственную" песню Сергей Притула и Миша Крупин выпустили песню (фото: кадр с видео)
Автор: Татьяна Самарук

Сергей Притула и солист группы "Корупція" Миша Крупин представили "убийственную музыкальную премьеру". Они записали песню о сборе на дроны FPV.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал Сергея Притулы.

Детали

По словам Притулы, те, кто услышит эту песню, уж точно не смогут ее забыть.

"Презентуем вам с Мишей Крупиным песню о FPV "*бати **сню 24/7", - говорится в сообщении.

Она "заседает" в голове, и люди потом целый день будут ее напевать. Это уже волонтер проверил на своем опыте.

Команда фонда написала слова, а Миша Крупин отлично ее выполнил.

Также, если после прослушивания песня вам понравилась, то слушателей призвали оставить свободный донат на дроны FPV:

Ранее Сергей Притула рассказывал, как раньше планировал окончить свою карьеру ведущего.

Также Николас Карма рассекретил стоимость лука Притули.

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