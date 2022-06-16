Естонія достроково побудувала першу укріплену ділянку кордону з РФ: як вона виглядає

Зазначається, що згідно з укладеним договором про облаштування південно-східної ділянки кордону, роботи повинні були зробити в 2023 році, проте швидкий темп будівництва і сприятливі погодні умови дозволили завершити проект раніше плану.

А ось повністю зміцнити сухопутний кордон з РФ в Естонії планують до 2026 року.

На півдні Естонії достроково завершили будівництво укріпленого кордону з РФ (фото: скріншот з відео youtube.com / Kevadine kagupiir)

Естонські прикордонники показали відео зі зведеними захисними огорожами, які посилили колючим дротом. Висота таких огорож становить близько 2 метрів. Також встановлені системи стеження вздовж прикордонної смуги.

На будівництво першого етапу укріплень витрачено 15,74 мільйона євро.

Як виглядають укріплені огорожі на півдні Естонії біля кордону з РФ (фото: скріншот з відео youtube.com / Kevadine kagupiir)

Ще минулого року влада країни прийняла рішення зміцнювати кордони з Росією через мігрантську кризу. Планувалося створити 33 кілометри укріплень. Для охорони кордону були плани закупити засоби стеження і матеріали для будівництва паркану на 25 мільйонів євро.

Південно-східну ділянку кордону на всьому його протязі в Естонії тепер хочуть здати в наступному році.

Відео: на півдні Естонії завершили перший етап облаштування кордону з РФ