Ще один доказ: вчені розкопали важливу християнську реліквію

Археологи зробили відкриття (колаж: РБК-Україна)

Турецькі археологи під час розкопок виявили кам'яний християнський ковчег

Археологи знайшли кам'яний християнський ковчег під час розкопок стародавньої церкви Балатлар в Синопі, на півночі Туреччини. Знайдений ковчег переданий на зберігання в археологічний музей Синопа. Він вже отримав неофіційну назву "Святий камінь".

Вчені визначили, що знахідка - це масивна кам'яна "скриня", яка добре збереглася, кришка якої прикрашена вигравіруваним зображенням християнського хреста. На думку археологів, цей ковчег використовувався для зберігання частинок Хреста Господнього, на якому був розп'ятий Ісус Христос. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

За переказами, цей хрест в IV столітті нашої ери знайшла цариця Олена, мати імператора Костянтина, який першим зробив християнство офіційною релігією. Вона заклала традицію відщеплює від Хреста Господнього фрагменти й передавати їх на зберігання в храми.

Можливо, саме такі фрагменти й зберігалися в ковчезі візантійської церкви Балатлар. Вона розташована на території однойменного будівельного комплексу. Її історія налічує майже 2300 років. Це найдавніша збережена споруда в Синопі.

Варто відзначити, що археологічні розкопки цієї церкви почалися понад 9 років тому. Археологічна експедиція здійснювалася за підтримки провінційного міністерства культури й туризму. До речі, церква була зведена на місці колишнього римського храму, який був перебудований в VII столітті до нашої ери.

Нагадаємо, що у Бермудському трикутнику знайшли зниклий корабель.