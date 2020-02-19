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Археологи виявили унікальну знахідку: вона може змінити історію (фото)

STYLERЖиття    19.02.2020 - 18:48
Археологи виявили унікальну знахідку: вона може змінити історію (фото)
Археологи знайшли скелет неандертальця (Колаж РБК-Україна)

Археологи розкопали скелет неандертальця, який допоможе вивчити ДНК

Археологи виявили скелет неандертальця в печері в Іраку. Дивовижна знахідка виявлена вченими на території місця Шанідар в Курдистані. Антропологи припускають, що останкам близько 70 тисяч років. Його зуби вказують на те, що він помер в середньому віці. Цікавий той факт, що кістки скелета збереглися в дуже хорошому стані. Про це пише Antiquity.

Археолог Грем Баркер з Кембріджського університету при цьому підкреслив, що існує безліч ранніх свідчень того, що останки навмисно поховали.

Археологи виявили унікальну знахідку: вона може змінити історію (фото)

Археологи виявили унікальну знахідку: вона може змінити історію (фото)В Ірані знайшли останки неандертальця (фото: Graeme Barker)

"Через добре збережений кістяк ми можемо використовувати сучасні технології для вивчення ДНК останків. Крім того, ми зможемо визначити, чи був схожий їхній обряд поховання на сучасний", — зазначив Паркер.

Первинне сканування черепа неандертальця вже показало, що найбільш щільна кістка, здатна утримувати ДНК, збереглася і є шанс провести більш глибокі дослідження. За словами вчених, така знахідка для них велика удача.

Більше 50 років тому в тій же печері Шанідар антропологи зробили дивну знахідку — перший за 20 років розкопок повного зчленованого скелетанеандертальця з усіма ознаками умисного поховання. Тіло було покладено в промоїну в підлозі печери, промиту водою, яка була спеціально заглиблена. Скелет отримав назву Shanidar Z.

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