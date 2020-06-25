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Ще одна українка підкорює Голівуд, завдяки унікальній пісні-маніфесту

STYLERЖиття    25.06.2020 - 13:23
Ще одна українка підкорює Голівуд, завдяки унікальній пісні-маніфесту
JULINOZA розкрила всі свої секрети в новому треку, який визнали в Голлівуді (фото: прес-служба)

Зірка Нацвідбору на Євробачення і "Голосу країни" JULINOZA випустила незвичайний для України трек

Відома українська група JULINOZA, яка брала участь в "Голосі країни", Нацвідборі на Євробачення та інших популярних проєктах, представила свій новий сингл "Your Name". Ця пісня видана компанією Whale Dreams Entertainment, що спеціалізується на голлівудському кіно-продакшені.

Як розповідає фронтвумен одеського колективу Юлі Запорожець, трек був написаний для Євробачення. Це композиція-маніфест про самоідентифікацію особистості в нашому світі.

Тут зачіпаються важливі теми про права жителів нашої планети, гендерної ідентичності, самовідчуття в соціумі. Важливо відзначити, що сама Юлі не відносить себе до типових у нашій країні бінарних гендерних систем.

"Цією піснею я хочу донести слухачам, що існують також і інші бачення себе в соціумі. Наприклад, те, що особистість може не відносити себе до жіночого або чоловічого, і це абсолютно нормальне явище. Творець є безстатевою істотою, тому я не сприймаю своє визначення до жіночого гендеру. У багатьох країнах вже прийняті законопроєкти про третю стать саме для того, щоб кожна персона не була дискредитована і перебувала в гармонії з соціумом", - коментує Запорожець.

JULINOZA випустила пісню "Your Name", яка припала до душі мешканцям Голлівуду

Відзначимо, що не так давно Юлія Запорожець і її команда випустили унікальний кліп.

Також ми писали, що астронавти NASA будуть надихатися українською піснею.

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Автор: Марія Бойко

Теги Новини України музыкаГолливуд
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