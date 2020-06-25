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Астронавти NASA будуть надихатися українською піснею

STYLERЖиття    25.06.2020 - 12:05
Астронавти NASA будуть надихатися українською піснею
Sysuev (фото: прес-служба співака)

Sysuev випустив пісню, яка зацікавила спеціалістів з офісу NASA

Український артист Sysuev випустив нову пісню "Another Chance". Ця композиція підкріплена фан-відео про космічні баталії й романтику за межами стратосфери.

У новому синглі легкий мелодійний вокал артиста органічно поєднується з інструменталом, які разом створюють гіпнотичну і чарівну атмосферу космічних пригод.

Цікаво й те, що команда артиста надсилала сингл в офіс NASA, отримавши відповідь з позитивними відгуками та обіцянкою передати його астронавтам для натхнення у роботі.

"Давно хотів написати пісню про героїв космосу, його відкривачів-вчених і просто мрійників про інші планети та світи. З самого дитинства я фанатію від Sci-Fi тематики, багато дивлюсь аніме про космічні пригоди, читаю книги братів Стругацьких, Рея Бредбері. Це й надихнуло на створення "Another Chance". Отож, вмикаємо разом цей трек, заплющуємо очі й летимо у безмежні космічні пейзажі, де чарівний світ далеких зірок і відчуття дотику до чогось дивного і непізнаного", - розповідає Sysuev.

Sysuev випустив нове відео на пісню "Another Chance"

Раніше ми писали, що переможниця шоу "Голос.Діти" підкорила суддів американського шоу.

Також нещодавно повідомлялося, що українська співачка оголосила бойкот сімейному життю.

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Автор: Марія Бойко

Теги Новини України музыкаNASA
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