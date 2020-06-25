Астронавти NASA будуть надихатися українською піснею

Sysuev (фото: прес-служба співака)

Sysuev випустив пісню, яка зацікавила спеціалістів з офісу NASA

Український артист Sysuev випустив нову пісню "Another Chance". Ця композиція підкріплена фан-відео про космічні баталії й романтику за межами стратосфери.

У новому синглі легкий мелодійний вокал артиста органічно поєднується з інструменталом, які разом створюють гіпнотичну і чарівну атмосферу космічних пригод.

Цікаво й те, що команда артиста надсилала сингл в офіс NASA, отримавши відповідь з позитивними відгуками та обіцянкою передати його астронавтам для натхнення у роботі.

"Давно хотів написати пісню про героїв космосу, його відкривачів-вчених і просто мрійників про інші планети та світи. З самого дитинства я фанатію від Sci-Fi тематики, багато дивлюсь аніме про космічні пригоди, читаю книги братів Стругацьких, Рея Бредбері. Це й надихнуло на створення "Another Chance". Отож, вмикаємо разом цей трек, заплющуємо очі й летимо у безмежні космічні пейзажі, де чарівний світ далеких зірок і відчуття дотику до чогось дивного і непізнаного", - розповідає Sysuev.

Sysuev випустив нове відео на пісню "Another Chance"

Раніше ми писали, що переможниця шоу "Голос.Діти" підкорила суддів американського шоу.

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Автор: Марія Бойко