Ще одна область стала "червоною": сьогодні оновили список
21 березня Міністерство охорони здоров'я України оновило перелік областей по зонах карантину. У "червону" зону потрапила Київська область. До цього в п'ятницю за рішенням влади жорсткі обмеження вирішили ввести у Києві та Одеській області.
Які області та міста України зараз входять в список "червоної зони" карантину і які там діють обмеження – читайте в матеріалі Styler.
Список "червоної зони" карантину
За станом на неділю, 21 березня, жорсткі обмеження ввела Київська область.
Які регіони потрапили в "червону зону":
- Київ;
- Київська область;
- Житомирська область;
- Закарпатська область;
- Івано-Франківська область;
- Одеська область;
- Чернівецька область.
У "помаранчевій" зоні сьогодні знаходяться Вінницька, Дніпропетровська, Донецька, Луганська, Львівська, Миколаївська, Полтавська, Сумська, Тернопільська, Хмельницька, Черкаська, Чернігівська області.
Червона зона у Київській області
Повідомлення про те, що Київська область переходить в "червону зону" карантину було опубліковано ще 19 березня на сайті Київської обласної ради.
Рішення було винесено за результатами позачергового засідання Київської обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Уточнюється, що таке рішення було прийнято у зв'язку зі стрімким збільшенням захворювань гострої респіраторної хвороби COVID19 і значним зростанням кількості випадків серед хворих, які потребують госпіталізації.
Протиепідемічні обмеження будуть введені з 00.00 годин 21 березня 2021 до 24.00 годин 9 квітня 2021. Однак якщо в області не будуть спостерігатися стабільні показники для переходу в інші зони адаптивного карантину, для жителів області обмеження можуть тривати довше.
Які обмеження діють в "червоній зоні"
В регіонах, які знаходяться в червоній зоні та в яких вже введені обмеження забороняється:
- робота ТРЦ і дитячих розважальних закладів, за виключення продуктових магазинів, аптек, зоомагазинів і квіткових магазинів всередині ТРЦ;
- робота непродовольчих магазинів, крім доставки і на винос;
- перевезення пасажирів в кількості понад 50% місць для сидіння;
- проведення богослужінь, якщо не можна забезпечити не менше 10 квадратних метрів на одну людину;
- робота установ культури, басейнів і проведення масових заходів, крім матчів командних ігрових видів спорту, але без глядачів;
- прийом відвідувачів в кафе і ресторанах, крім доставки та роботи на винос;
- робота непродовольчих ринків та ярмарків.
Також буде обмежена робота ресторанів у готелях на території області, а школярі після завершення канікул будуть навчатися дистанційно. Водночас дитсадки та початкові класи будуть працювати без змін.
Обмеження в червоній зоні карантину (інфографіка: МОЗ України)
Хто може перейти в "червону зону"
"Червоний" рівень встановлюється на рівні регіонів, якщо протягом трьох днів перевищені два або більше показника:
- Завантаженість ліжок, забезпечених поставками медичного кисню у визначених закладах охорони здоров'я - понад 65%.
- Кількість тестувань методом ПЛР і за визначенням антигену SARS-CoV-2 протягом останніх 7 днів на 100 000 населення - менш як 300.
- Кількість госпіталізацій протягом останніх 7 днів на 100 000 населення - понад 60 випадків.
- Коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 (методом ПЛР і за визначенням антигену SARS-CoV-2) - не більше 20%.
- Зростання госпіталізацій протягом останніх 7 днів у порівнянні з попереднім аналогічним періодом - понад 50%.
Нагадаємо, вчора у Києві почав діяти тритижневий локдаун, який ввела місцева влада через погіршення ситуації з COVID-19.
Проте з 23 березня в Києві почнуть діяти ще й обмеження "червоної" зони карантину. У "червону" зону разом зі столицею потрапила й Одеська область.