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Еще одна область стала "красной": сегодня обновили список

Новина українською → Киевская область, Воскресенье 21 марта 2021 14:25
Еще одна область стала "красной": сегодня обновили список Красная зона в Киевской области (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Анна Киселева

21 марта Министерство здравоохранения Украины обновило перечень областей по зонам карантина. В "красную" зону попала Киевская область. До этого в пятницу по решению властей жесткие ограничения решили ввести в Киеве и Одесской области.

Какие области и города Украины сейчас входят в список "красной зоны" карантина и какие там действуют ограничения – читайте в материале Styler.

Список "красной зоны" карантина

По состоянию на воскресенье, 21 марта, жесткие ограничения ввела Киевская область. Какие регионы также попали в "красную зону":

  • Киев;
  • Киевская область;
  • Житомирская область;
  • Закарпатская область;
  • Ивано-Франковская область;
  • Одесская область;
  • Черновицкая область.

В "оранжевой" зоне сегодня находятся Винницкая, Днепропетровская, Донецкая, Луганская, Львовская, Николаевская, Полтавская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая, Черкасская, Черниговская области.

Красная зона в Киевской области

Сообщение о том, что Киевская область переходит в "красную зону" карантина было опубликовано еще 19 марта на сайте Киевского областного совета.

Решение было вынесено по результатам внеочередного заседания Киевского областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Уточняется, что такое решение было принято в связи со стремительным увеличением заболеваний острой респираторной болезни COVID19 и значительным ростом среди заболевших количества случаев, требующих госпитализации.

Противоэпидемические ограничения будут введены с 00.00 часов 21 марта 2021 до 24.00 часов 9 апреля 2021. Однако если в области не будут наблюдаться стабильные показатели для перехода в другие зоны адаптивного карантина, для жителей области ограничения могут продлиться дольше.

Какие ограничения действуют в "красной зоне"

В регионах, которые находятся в красной зоне и в которых уже введены ограничения запрещается:

  • работа ТРЦ и детских развлекательных заведений, за исключением продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов и цветочных магазинов внутри ТРЦ;
  • работа непродовольственных магазинов, кроме доставки и на вынос;
  • перевозка пассажиров в количестве более 50% мест для сидения;
  • проведение богослужений, если нельзя обеспечить не менее 10 квадратных метров на одного человека;
  • работа учреждений культуры, бассейнов и проведение массовых мероприятий, кроме матчей командных игровых видов спорта, но без зрителей;
  • прием посетителей в кафе и ресторанах, кроме доставки и работы на вынос;
  • работа непродовольственных рынков и ярмарок.

Также будет ограничена работа ресторанов в отелях на территории области, а школьники после завершения каникул будут обучаться дистанционно. В то же время детсады и начальные классы будут работать без изменений.

Еще одна область стала &quot;красной&quot;: сегодня обновили список

Ограничения в красной зоне карантина (инфографика: Минздрав Украины)

Кто может перейти в "красную зону"

"Красный" уровень устанавливается на уровне регионов, если в течение трех дней превышены два или более показателя:

  1. Загруженность коек, обеспеченных поставками медицинского кислорода в определенных учреждениях здравоохранения - более 65%.
  2. Количество тестирований методом ПЦР и по определению антигена SARS-CoV-2 в течение последних 7 дней на 100 000 населения - менее 300.
  3. Количество госпитализаций в течение последних 7 дней на 100 000 населения - более 60 случаев.
  4. Коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 (методом ПЦР и по определению антигена SARS-CoV-2) - более 20%.
  5. Рост госпитализаций в течение последних 7 дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом - более 50%.

Напомним, вчера в Киеве начал действовать трехнедельный локдаун, который ввели местные власти из-за ухудшения ситуации с COVID-19.

Однако с 23 марта в Киеве начнут действовать еще и ограничения "красной" зоны карантина. В "красную" зону вместе со столицей попала и Одесская область.

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