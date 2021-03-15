Львів за півкроку до "червоної зони". Школи частково йдуть на дистанційку

Через погіршення ситуації з коронавірусом Львів знаходиться за півкроку до "червоної зони" адаптивного карантину. У зв'язку з цим у місті починається перший етап локдауна - учнів 5-11 класів переводять на дистанційне навчання.

За його словами, багато країн Європи на сьогодні переходять на жорсткий локдаун. Крім того, обмеження "червоної зони" вже діють в чотирьох областях України.

"Вчора стало відомо, що в харківських лікарнях нікуди класти хворих. У Львові поки є місця в медичних установах, але якщо раніше протягом дня в комунальні лікарні надходило в середньому +30 нових хворих, то зараз таких уже більше 40. Тому, щоб от-от не перейти до "червоної зони", ми вже сьогодні робимо перший крок: від завтра діти 5-11 класів будуть навчатися дистанційно ", - зазначив Садовий.

Відповідно, 1-4 класи продовжать ходити в школу. Він також зазначив, що місто знаходиться за півкроку від "червоної зони", яка означає жорсткі обмеження, аж до закриття магазинів і ринків.