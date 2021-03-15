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Львів за півкроку до "червоної зони". Школи частково йдуть на дистанційку

Новость на русском → Львів, Понеділок 15 березня 2021 14:26
Львів за півкроку до "червоної зони". Школи частково йдуть на дистанційку Фото: Андрій Садовий (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Через погіршення ситуації з коронавірусом Львів знаходиться за півкроку до "червоної зони" адаптивного карантину. У зв'язку з цим у місті починається перший етап локдауна - учнів 5-11 класів переводять на дистанційне навчання.

Про це заявив мер Андрій Садовий, передає львівська міська рада.

За його словами, багато країн Європи на сьогодні переходять на жорсткий локдаун. Крім того, обмеження "червоної зони" вже діють в чотирьох областях України.

"Вчора стало відомо, що в харківських лікарнях нікуди класти хворих. У Львові поки є місця в медичних установах, але якщо раніше протягом дня в комунальні лікарні надходило в середньому +30 нових хворих, то зараз таких уже більше 40. Тому, щоб от-от не перейти до "червоної зони", ми вже сьогодні робимо перший крок: від завтра діти 5-11 класів будуть навчатися дистанційно ", - зазначив Садовий.

Відповідно, 1-4 класи продовжать ходити в школу. Він також зазначив, що місто знаходиться за півкроку від "червоної зони", яка означає жорсткі обмеження, аж до закриття магазинів і ринків.

Нагадаємо, минулого тижня міністр охорони здоров'я Максим Степанов закликав посилити карантин у Львові і перевести школи на дистанційну форму, не чекаючи потрапляння до"червоної зони".

Відзначимо, з сьогоднішнього дня школи Одеси теж відправили старші класи на дистанційне навчання.

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